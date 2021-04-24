ERROR神還原《老夫子》冀拍處境劇　阿Dee：撼《愛．回家》係其次

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-24 07:30

ERROR成員193（郭嘉駿）早前隔空反擊無綫（TVB）副總經理曾志偉後人氣急升，其IG追蹤人數超越MIRROR人氣王姜濤，亦帶挈《花姐ERROR遊》及《ERROR自救TV》等節目重歸ViuTV Top10最多觀看節目，日前《ERROR自肥企画》發布預告，在短短不足一天內已吸逾萬讚好，連登討論區周五（23日）出現一則熱門帖文，提議ViuTV與《老夫子》作者王澤合作，將漫畫拍成30分鐘處境劇，硬撼無綫王牌處境劇《愛．回家之開心速遞》，並由ERROR成員擔綱主演：阿Dee（何啟華）飾演老夫子、肥仔（梁業）飾演大番薯、193飾演秦先生，而暫被雪藏的保錡能否演出則視乎其表現，此帖引起網民熱烈和應，紛紛敲碗希望能成事。

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阿Dee接受《香港01》訪問時坦承看到角色分配時十分驚喜：「從來都冇諗過《老夫子》其實咁適合我哋，大家咁用心改圖引到我都笑，已經想像到ERROR去扮會幾搞笑，相信ERROR亦都非常樂意去做。」他十分認同網民的角色分配，又不忘自嘲：「我啲隊友成日都笑我冇乜頭髮，老夫子呢個角色本身又冇乜頭髮，我諗自己喺呢方面都有啲天份。」

阿Dee十分認同網民的角色分配，又不忘自嘲：「我啲隊友成日都笑我冇乜頭髮，老夫子呢個角色本身又冇乜頭髮，我諗自己喺呢方面都有啲天份。」（資料圖片）

提起隊友保錡暫被雪藏，阿Dee又不忘兄弟，希望保錡能飾演所有奸角：「《花姐ERROR遊》保錡講過：『經過七七四十九難就可以成為悟空』，佢而家都經歷緊一啲難，而《老夫子》裡面嘅奸角通常都瀨嘢，呢啲劫難能令佢成長得更好，終會成為孫悟空。」至於《老夫子》中另一要角陳小姐，網民紛紛推舉與ERROR化學作用極佳的經理人花姐（黃慧君），不過阿Dee內心就屬意沈殷怡（Shirley）：「我覺得佢真係幾符合、又有睇頭，劇集都需要啲靚女擔當，同公司又易搵，我個腦暫時得佢一個人選；花姐就唔好搞，佢老人家都攰喇，叫佢拍劇最後受難嘅都係我哋四個，佢專心做經理人同籌備節目啦。」

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阿Dee續指會主動向公司提議：「不過都好睇原作者（王澤）嘅睇法，佢願唔願意畀版權ERROR自由發揮，公司又係咪願意買起版權。我覺得《老夫子》代表咗某個年代嘅價值觀，套落現代社會都會產生好有趣嘅矛盾；加上《老夫子》有年輕版、老年版，而青年版的確空白咗，所以有無限嘅創造空間，玩穿越又得，希望可以令大家重新認識非常有代表性嘅本土漫畫。」

王家禧（右）（筆名王澤）筆下的老夫子，陪伴不少港人成長。（網上圖片）

至於有網民提議以處境劇形式硬撼無綫王牌節目《愛．回家之開心速遞》，阿Dee就指此非為重點：「撼唔撼《愛．回家》係其次，做創作最緊要有訊息，而《老夫子》嘅背景可以帶到好多訊息畀香港人，而最緊要就係提供到歡樂，就咁望外形已經笑，我自己都笑，如果我真係有機會演《老夫子》，我諗現場拍都會不停NG笑，我覺得呢個係向本土娛樂致敬嘅作品，希望有呢個榮幸。」