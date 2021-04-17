吸金王姜濤終遇最強勁敵？　22歲小鮮肉4個月拍30廣告

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-17 16:00

說偶像男團MIRROR的人氣王姜濤是現今本地娛樂圈最炙手可熱的藝人絕對不為過，年初一舉奪下叱吒兩項「我最喜愛」大獎成為有史以來的最年輕得主，令剛回巢無綫任副總經理的曾志偉也對其垂涎欲滴，親自向ViuTV董事總經理魯庭暉借將；除此以外，坐擁逾18萬IG粉絲的姜濤的吸金力更是無庸置疑，2021年過去未夠1／3，保守估計他已經接了逾20範疇不同的廣告！不過，這個當紅不讓的小鮮肉卻遇上了唯一可與其匹敵的勁敵？

點撃圖輯睇姜濤2021年接拍的廣告：

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現年22歲的Jeffrey（魏浚笙）早憑帥氣外貌在網絡上小有名氣，去年接拍ViuTV真人騷《調教你男友》，以對女友Evelyn的專情形象一炮而紅；及後又在綜藝節目《膠戰》裡展示了具反差萌中二病的一面，令這位神枱級美男更加貼地，吸引一大票少女粉絲。隨着人氣激增，接踵而來的就是廣告，Jeffrey憑着混血兒般的異國風情外貌，深得時尚界及奢侈品牌的青睞：CELINE、LOEWE、LV、GUCCI等爭相邀約他作品牌模特兒，更先後登上不同時尚雜誌，令未簽約任何經紀公司的Jeffrey BB變得十分搶手！雖然Jeffrey的人氣仍與姜濤有一段距離，但2021年至今他接過廣告數量已超越姜濤達三十多個，是為另一位低調的「吸金王」，未來可期。

點撃圖輯睇Jeffrey BB 2021年接拍的廣告：