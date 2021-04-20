IT狗︱Lokman、Frankie做上司下屬又玩BL？　「又冇咁濃厚」

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-20 20:15

ViuTV電視劇《IT狗》周二（20日）舉行開鏡拜神儀式，MIRROR成員Lokman（楊樂文）今次擔綱主演、飾演曾名噪IT界的星之子Tony，而隊友Frankie（陳瑞輝）則飾演他的下屬，性格悲觀卻任勞任怨。這也是Lokman首度在劇集擔正，他就表示很是有趣：「劇種係輕喜劇比較輕鬆，都算圓咗我哋一個一齊拍喜劇嘅夢，大家可以發揮創意嘅小宇宙，開機就盡力去搞笑，成日都笑到收唔到聲！」Frankie又指導演給予演員很大發揮空間，不介意他們爆肚。 問起是次在劇中會否有感情線，Lokman與Frankie均失落指沒有，皮皮更說：「我都想有啊！」Lokman續言：「只有上司同下屬嘅感情，（《大叔的愛》嗰種？）又冇咁濃厚！帶少少愛啦！」

+ 22 + 22 + 22

至於ViuTV董事兼總經理魯庭暉日前接受傳媒訪問時透露將與湯唯及劉詩詩的前經理人Maria（鄭嫦青）合作，將旗下藝人推向國際，而Lokman及姜濤均在重點推介的8位藝人名單之中，他回應說：「希望俾人帶領住一齊衝出國際，如果有得衝出國際梗係開心。不過首先要練好兩文三語，練好啲普通話同英文就係第一步，大家聽得舒服啲。」問起今次會否是邁向國際的一個起步，他笑言：「其實起咗好耐。（透過電視劇？）都係啊，今天都叫做有角色，希望大家見到唔同方面嘅我，唔使成日都係戴住頭巾、跳舞嘅Lokman，都可以畀大家睇到其他嘅Lokman。」

不在名單之上的皮皮亦表示沒有因此而失落：「我起碼都仲喺MIRROR，喺MIRROR已經開心，一班人一齊去做一件事，拍戲都有隊友一齊，有佢哋帶住對戲都舒服好多，其實已經好夠！」