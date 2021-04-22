花姐廣告收入全數捐MIRROR、ERROR發展：有人搭車去綵排都冇錢

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-22 21:15

人稱花姐的黃慧君是現時炙手可熱男團MIRROR、ERROR的幕後推手兼經理人，近日兩個男團氣勢如虹，各式各樣的廣告代言接踵而來，演藝事業亦日漸步上軌道，她接受傳媒訪問指雖然外界視MIRROR為金蛋十分賺錢，不過現階段而言仍是錯覺，其實保守估計要5、6年才可回本，皆因公司投資數字亦相當龐大達7位數，包括：化妝、梳頭、學做戲、學樂器、學唱歌等。花姐提到MIRROR出道第一年時是新人，很多工作也不敢收費太貴，還要按成員數分12份，加上後來遇上社會運動及疫症肆虐，對公司和MIRROR、ERROR 16子而言那段時間均甚難捱，需靠外面的工作以支撐生活，其中一位成員更曾言：「連搭車去Rehearsal都冇錢」，讓花姐很是心痛。

於是「愛子心切」的花姐就決定「犧牲自己」，親身上陣到不甚享受的幕前拍廣告，希望賺錢減輕公司的負擔，自己不收分文，反而將賺到的錢放進基金，在16子有需要時也可應急使用，例如可墊付姜濤拍MV的超支費用。原本公司沒有預計本年單飛新人Edan（呂爵安）、肥仔（梁業）出幾首歌，花姐亦做好心理準備動用這基金為二人出第2首歌，幸好二人的實力備受肯定，令公司決定為二人出第2首歌。

人氣王姜濤2021年接拍逾20廣告：