盤點10大狼人殺女神　荳荳揮底小三采子仍屈居第2　冠軍竟是她

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-05-02 14:30

考驗邏輯、演技、口條與心機的知名多人桌遊「狼人殺」玩法多樣、衍生角色多，發展出多種專業術語，在兩岸三地廣受歡迎，其中台灣綜藝節目《娛樂百分百》凹嗚狼人殺單元，邀請眾多藝人上場遊玩，來賓們靠清晰邏輯玩出一片天，也有人屬於演技派，在場上騙過所有人。

遊戲中可看到每位藝人不同玩法跟面貌，精彩內容「笑」果十足，受到許多觀眾喜愛，其中參與凹嗚狼人殺單元中的藝人們，有不少顏值高、邏輯強的正妹女高玩，讓節目增添可看度，今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶您一起看看，近一年網友關注「狼人殺女神」有誰吧！

NO.10 篠崎泫

台日混血兒，本名是用爸爸的姓氏篠崎翎榕，在就讀高中時被挖掘，擁有洋娃娃般精緻五官，PTT表特版鄉民封她為真實版蘿莉，從女團Twinko正式出道，後來換了經紀公司，靠著在家狂看節目苦練訓練邏輯，試著換位思考，讓她第二次上凹嗚狼人殺就成功抱走MVP，堅強遊戲實力，又有天使臉孔搭配魔鬼身材，使她受到許觀眾支持。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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NO.9 艾莉兒

童星出道的艾莉兒，曾經出演過多部廣告、MV與戲劇，跟同為狼人殺女神的雨婷都是A'N'D成員，擁有水汪汪大眼搭配身高170公分高挑身材，時常在Youtube頻道分享舞蹈跟日常生活，跟雨婷兩人一路從新手，逐漸變成資深女高玩，受到許多忠實觀眾都肯定「看艾莉兒打衝鋒就是爽 」、「抿牌神準」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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NO.8 斯亞

在《我愛黑澀會》以娃娃臉搭配堅強舞蹈實力為人知，當時藝名為「糖果」跟ㄚ頭當過第二代「黑Girl」也跟凱希組過女團Twinko，後來常出現在娛百舞蹈單元，玩起狼人殺則是人來瘋，不管抽到什麼職位，都可以應對使用套路，綜藝效果十足，先前打進冠軍賽更大方放福利，小露側乳超性感，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋。 （點圖放大瀏覽👇👇👇）

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NO.7 張語噥

曾在《超級偶像9》勇奪冠軍，歌唱實力跟外表兼具，與前經紀公司曾有合約糾紛，走過一波三折星路的她，在凹嗚狼人殺再次受到關注，上場視野清晰，被封為邏輯女神，受到大批觀眾關注，更一路打進總冠軍賽，知名度大開的她，也曾招來遊戲表現不佳批評，對此她表示會對惡意留言放寬心，用實力帶給觀眾更多作品。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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NO.6 詹子晴

活躍於綜藝圈的ㄚ頭詹子晴，當年「黑Girl」女團是許多八年級回憶，個性活潑特色鮮明，參與過戲劇並擔任過多個節目主持人，近期更是靠副業晉身為「投資女王」在狼人殺節目裡邏輯堅強、直覺敏銳，網友直呼有她的局都很精彩，ㄚ頭不僅玩遊戲強，商業腦筋也動超快，趁機開設第10個副業「狼人殺桌遊店」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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NO.5 雨婷

跟艾莉兒都是女團A'N'D成員，擁有一雙深邃大眼，出演過《終極惡女》、《就是要你愛上我》等戲劇，年紀輕輕就出道的她，演藝經驗或許不算多，但在凹嗚狼人殺表現越來越好。

不僅顏值高個性親民，不時會爆出一些超搞臭的發言，效果十足，自然不做作使支持她的「小雨滴」們越來越多，成為狼人殺女神之一。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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NO.4 徐凱希

高中時就以「鴨子」暱稱參加《我愛黑澀會》出道，不但擁有校花等級的外貌，也有一副天生好歌喉，節目結束後曾組過女團Twinko，後來她又將藝名改成徐宛鈴參加超級星光大道，雖沒打進十強但仍被華研簽下，與潘裕文等人合唱過。

在狼人殺節目中為求表現，曾靠著私下從晚上到白天苦練漸入佳境，讓她成為「自信表水系」高玩。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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NO.3 采子

在邱鋒澤、黃偉晉等人接班主持後，采子身為邱旗下藝人，也開始參與節目，初上場就被網友讚「很有潛力」、「很會玩又有笑果」成為固定班底，呆萌個性跟外表超圈粉，拿過多次MVP一路打進總冠軍賽，也因此跟女高玩荳荳成為閨蜜，因與荳荳與男友何孟遠簡訊傳情，讓她飽受外界批評，後又被爆早跟邱鋒澤交往一年半，已被解約的她未來是否會在節目付出，仍備受粉絲關注。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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NO.2 荳荳

本名何紫妍從《大學生了沒》以藝名荳荳出道，與節目班底莫莉等人組過女團，後陸續參加過多部戲劇演出，包含台語鄉土劇《天若有情》、《加油！美玲》等， 2018年開始參與凹嗚狼人殺，第一次上場就拿到MVP，長相甜美可愛的她曾透露是用「無辜、賣萌」演技騙倒場上玩家，成為女高玩拿下2020年度總冠軍賽，近期因與同在節目熟識的采子與男友曖昧，感情鬧僵衝出高聲量。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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NO.1 紀卜心

從「中學生女神」晉升為「狼人殺女神」，剛爆紅時曾有酸民罵她是花瓶等，走過歷網路霸凌的紀卜心，遠赴加拿大進修彩妝，回國後在節目展現超強邏輯跟口條，用實力讓網友改觀，總是超認真玩遊戲的她又有「紀走心」封號，可愛反應常替節目帶來歡笑，也受到粉絲喜愛，成為節目固定班底，近兩年總冠軍賽中都分別拿到6次MVP，每場都穩到不行，是狼是神看不清，狼人殺女神就是咱們卜心！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年04月21日至2021年04月20日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『狼人殺女來賓』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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