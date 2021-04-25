ERROR自肥企画︱格仔導演Mike繼續做主腦　內容更黐線4子受盡摧殘

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-25 15:00

ERROR成員193（郭嘉駿）早前隔空反擊無綫副總經理曾志偉的言論，掀起新一輪電視大戰，敢言作風被指是「娛樂圈清泉」，IG追蹤人數急升近3倍，超越MIRROR人氣王姜濤成為16子中人氣之最，亦帶挈《花姐ERROR遊》及《ERROR自救TV》等零底線節目重歸ViuTV Top10最多觀看節目，周四《ERROR自肥企画》發布預告，製作班底正是鼎鼎大名的「無制限OT編集団」，這個延續黐鬼線精神的組合在短短不足一天已吸逾萬讚好，引發觀眾期待。

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ViuTV在五周年之際曾發布名為《今世做電視》的影片，訪問由格仔導演Mike（劉諾衡）、撰稿阿暉（麥可暉）、導演Agent. L（曹梓冲）、助理導演Sunny（方震揚／Rain. P）4位20代幕後所組成的無制限OT編集団，這個組合似乎是節目品質保證，話題度極高的《美女郊遊遊》正由他們製作；他們亦道出團隊宗旨，阿暉說：「我哋團隊相信一種價值係求變，做啲觀眾冇睇過嘅嘢。」Mike認同道：「綜藝唔代表比拍電影、劇集輕鬆、或者付出較少。點樣用無制限嘅創意將我哋想做嘅嘢向觀眾表達，創作有時唔需要太多規矩。」

ViuTV在五周年之際曾發布名為《今世做電視》的影片，訪問由（左起）助理導演Sunny（方震揚／Rain. P）、格仔導演Mike（劉諾衡）、撰稿阿暉（麥可暉）、導演Agent. L（曹梓冲），4位20代幕後所組成的無制限OT編集団（Facebook／＠ViuTV）

Mike的一席話別具真理，那麼到底他是何方神聖呢？他在《花姐ERROR遊》中打格登場在觀眾心中留下深刻印象，至於打格仔的形象其實也只是無心插柳，他接受《香港01》訪問時說：「冇乜特別原因，只係剪片時見到自己個樣有啲唔順眼，於是幫自己打格仔，到而家格仔已經變咗一個角色設定，可能有一日會改變，不過暫時未有改變嘅打算，有時有人喺鏡頭前打咗格再做古怪、有趣行為，都係一個幾特別嘅節目效果。」提起Mike人氣日漸上升，私人IG追蹤人數達至6千，他就回應：「暫時冇打算轉向幕前，我仲享受緊做幕後嘅樂趣。」

格仔導演Mike甚受歡迎：「千其唔好覺得（導演）係領袖，我只係帶大家去玩、拍嘢嘅一個人，宗旨係開心做。」（節目截圖）

談起《花姐ERROR遊》再度翻紅，作為幕後製作人員，捱更抵夜的努力被看見，Mike在接受訪問時提及製作第2季時正值2019年的社會運動，大眾的心思都投放在新聞事件上，更不會有心情去看一個搞笑的綜藝節目：「大家拍嘅時候都抱住好古怪嘅情緒，我都曾經喺社交媒過講過呢個係一個生不逢時嘅節目，始終大家嘅專注力一定喺社會運動上，我記得當年嘅收視係一般；好欣慰節目都過去兩年幾，至今仍收好多正評，就覺得拍嘅嘢冇白費，對製作組同ERROR而言都係鼓舞。」

《花姐ERROR遊》再度翻紅，製作組和ERROR均感鼓舞。

有追看《花姐ERROR遊》的觀眾大概都知道當中的挑戰幾乎都已經挑戰了人體極限，令193也經常把「黐鬼線」掛在嘴邊，問起《ERROR自肥企画》到底要使出什麼招式才能超越前作，Mike就坦言兩個節目都具強烈的團隊風格：「老實講《ERROR遊》係好難超越嘅節目，係天時地利人和加意外製造出嚟嘅節目，所以喺《自肥》唔係尋求突破，而係求變，兩個節目性質唔太相同，《ERROR遊》係旅遊加極限挑戰，《自肥》係遊戲綜藝，所以節目質感非常唔同。」Mike續言在節目中投放了一直很想挑戰的元素：「例如小劇場，除咗綜藝我都想拍戲劇類好耐，不過一直都冇機會。」

ERROR成員亦在節目中談及對無制限OT編集団的看法，阿Dee（何啟華）笑說：「我哋下半身受盡摧殘，佢哋鍾意拍藝人喺死亡邊緣掙扎嘅感覺，我哋每次表現都係用生命同下一代生命去建立。」193就自稱捱得：「ViuTV其他普通藝人嚟到呢一組，第一集已經話辭職！」隊長肥仔（梁業）就享受與他們合作：「幾開心、幾好笑！」

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Agent. L在《今世做電視》中大讚Mike往往在創作面前堅持己見：「喺監製壓力下堅持自己睇法係最犀利！」令人不禁想起在《花姐ERROR遊》的「大雪山事件」，花姐曾形容節目環節為「鬧劇」而勃然大怒，甚至放話：「拍一個咁爛嘅item都可以剪出街，咁佢應該離開ViuTV！」現場氣氛一度僵持，不過Mike仍然堅信觀眾的評價會是正面：「或者可能我係啱！」最後觀眾對節目的喜愛證明了他所堅持的是對的：「做創作人，即使好多人覺得你唔啱，你都會好確信自己做緊嘅嘢係正確，然後去堅持！」

同場加映：ERROR神還原《老夫子》冀拍處境劇 阿Dee：撼《愛．回家》係其次