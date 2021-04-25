ERROR自肥企画︱保錡「反省中」被打重格　觀眾點先肯網開一面？

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-25 11:30

新一輪電視大戰愈演愈烈，ERROR成員193（郭嘉駿）早前隔空反擊無綫副總經理曾志偉的言論，敢言作風使其IG追蹤人數急升3倍，超越MIRROR人氣王姜濤成為16子中人氣之最，亦帶挈《花姐ERROR遊》及《ERROR自救TV》等零底線節目重歸ViuTV Top 10最多觀看節目，《ERROR自肥企画》周四（22日）發布預告，觀眾均注意到現時正在「過冷河／被雪藏」的保錡被「反省中」格仔覆蓋樣貌，此舉除了惹得觀眾發笑，亦掀起了一輪保錡是否值得被原諒的討論。

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保錡年初被發現戀上「宅男女神」張沛樂（沙律），隨即被指感情關係複雜，未好好處理與「女友」賴嘉賢（Carrie）的關係，繼而受到千夫所指為「渣男」，及後更悄悄刪除道歉聲明，又在直播時沉不住氣爆粗與網民掀罵戰，不成熟的處理手法引發另一場公關災難，焫着網民紛紛揚言罷看有他出現的節目，甚至要求他退出ERROR，即使日後發聲明道歉，更透過暫停工作來承擔責任，仍未能減少觀眾對他的憤怒。

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不過，近日《花姐ERROR遊》翻紅，觀眾在看節目時了解到這個小伙子曾經也在追夢的旅途奮不顧身：吃熱浪都覺得辣卻能挑戰LEVEL5的地獄拉麵、嘔心的昆蟲、人人見到也逃之夭夭的魚眼，他卻選擇咬着牙關，以「快吞轟」之姿、拼命的模樣被觀眾記住，更逐漸對他改觀。連登討論區近日接連出現「對保錡改觀」的帖子，當中大部份都希望多給他一次機會，網民寫道：「睇得出保錡好肯搏，香港好少有咁搏嘅藝人」、「快呑轟笑到仆X」、「真心Respect，至少佢做到嘅嘢我永遠都唔會想做，但真係要生性啲」，大部份留言均指藝人非聖人，只要帶娛樂給觀眾、吸取教訓、知錯能改就好，不過仍有部份觀眾未能放下心結，指其作為公眾人物應以身作則。

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ERROR 3子早前上《Chill Club》沒有唱新歌，而是選擇唱《我們不碎》表心跡，象徵ERROR四位一體力撐兄弟，於是有網民就提議保錡挑戰《花姐ERROR遊》第一、二季因畏高無法完成的笨豬跳「贖罪」：「快啲搵個地方笨豬跳，找左條數跟住復出啦！」《ERROR自肥企画》播出在即，「反省中」的保錡能否在正片中除下格仔仍是未知之數，不過誠如保錡在道歉文中所說：「我知道保錡係大家眼中係一個毫無分寸嘅人，但希望下次大家再見到我嘅時候，會見到一個懂得尊重、願意承擔責任嘅人。我希望用行動證明。」

同場加映：ERROR神還原《老夫子》冀拍處境劇 阿Dee：撼《愛．回家》係其次