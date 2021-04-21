MIRROR演唱會︱騙徒冒ViuTV員工呃錢　花姐僅得2張飛：我老公都冇

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-21 22:12

男團MIRROR近日氣勢如虹，下月將在Star Hall一連舉行6場演唱會，人氣之高使一票難求，更有「黃牛黨」在二手交易平台以比原價高超過兩倍的價錢出售門票，兩張價值$1,280的VIP門票被賣至$8,000，有賣家就看準鏡粉求票心切，以層出不窮的手法獲取買家信任，令逾十粉絲先後被騙，兩宗案件牽涉金額逾10萬元，MIRROR經理人花姐（黃慧君）接受訪問時提及早幾天曾收粉絲DM指被騙，不過她無法求證真偽：「我哋一直都有呼籲粉絲唔好買黃牛，如果真係發生咗咁慘豬的話，我希望壞人快啲繩之於法。」至於有粉絲指控騙徒自稱ViuTV員工，花姐憤然指：「就算ViuTV員工要得到飛都係件好難嘅事，我都只係得兩張唔需要錢嘅飛畀我兩個仔，所以我唔相信有ViuTV員工比我拎得多飛，我諗自稱ViuTV員工都係呃人。」花姐自言門票非常有限，連老公也沒有門票。

MIRROR 12子在過去一年交出亮眼成績，先後在樂壇各大頒獎禮有所斬獲，各式各樣的廣告代言接踵而來，作為經理人的花姐亦甚是安慰：「兩年前我啱啱做經理人時係冇預計到，可以喺短短2年嘅時間內獲得大家認同，所以我好開心；不過我都同MIRROR講唔可以停止進步，因為同其他歌手對比我哋喺實力上都未係最好，我哋唔可以停留喺偶像派，希望每位成員都可以喺娛樂圈得到屬於自己嘅角色。」

人氣王姜濤2021年接拍逾20廣告：

+ 56 + 56 + 56

提起早前姜濤在《Chill Club年度推介》頒獎禮奪得「年度男歌手」銀獎後，霸氣指希望香港歌手可以成為亞洲第一，問起會否有相關計劃帶MIRROR衝出香港，花姐就回應道：「當然有，所以上年姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Stanley（邱士縉）都去咗台灣拍劇，希望透過呢兩套劇有更多台灣人、亞洲人認識MIRROR，當然我唔可以一次過推晒12個人出去，因為經費實在太龐大，所以逐步逐步嚟。」

同場加映：MIRROR本周漏網鏡頭大放送 姜濤任攬唔嬲備受哥哥寵愛