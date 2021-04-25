馬浚偉接種科興疫苗　親解原因由醫生建議：我心率有少少問題

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-25 14:15

馬仔平時工作會接觸到好多人。（馬浚偉Facebook）

近日不少藝人都陸續注射疫苗，以１防止感染新冠肺炎，而今天馬浚偉（馬仔）在社交網站發布新帖，表示選擇了接種Sinovac vaccine（科興）疫苗，他寫道：「接種完第一針Sinovac vaccine，感覺良好」，同時亦hashtag「#為己為人」、「#疫情早日消失」、「#生活回復正常」。當然打疫苗可能會產生一些副作用，馬仔接受《香港01》訪問時候直言注射疫苗後暫時沒有太大的感覺：「可能第一針冇咩感覺，然後你話打針個下緊係有少少痛，但之後完全就冇痛。」

馬仔今日打咗科興。（馬浚偉Facebook）

另外打疫苗也要慎重考慮選擇哪一間疫苗，馬仔解釋為何會選擇打科興：「其實我就問咗一啲教授，如果我要出外國比較多，譬如話去歐洲多就叫我打復必泰，我就話我未來一年全部喺香港，咁佢哋就答我打科興就夠，因為佢哋話復必泰反應仲大，相對大過科興，所以我諗科興對我已經足夠啦，加上我6月要做舞台劇，所以我要做足防疫，唔好感染到又唔好傳染到畀人，所以我一早都話要打，然後聽晒專家建議，因為復必泰反應強。我咪講過我心率有少少問題，所以我都問過晒教授我嘅情況屬於小問題，唔需要太擔心，不過我覺得每個人打咩疫苗都要咨詢吓你嘅醫生。」

馬仔再補充因為他的工作實在需要接觸太多人，所以一定要打疫苗保障自己，坦言依然會繼續做好防疫措施：「同時間我會堅持戴口罩，繼續做好消毒過程。」

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