奧斯卡2021｜首位女韓星尹汝貞封最佳女配角　男神畢彼特現身頒獎

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-26 10:39

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮最佳女配角由男神畢彼特（Brad Pitt）頒發。

男神畢彼特頒發最佳女配角。（影片擷圖）

入圍競逐最佳女配角的包括有《農情家園》尹汝貞，《波叔出城2》的Maria Bakalova、《絕望者之歌》的Glenn Close、《爸爸可否不要老》的Olivia Colman以及《曼克》的雅曼達施菲。

57歲畢彼特被拍到坐輪椅現身醫院 有關方面回應︰沒有甚麼事

最佳女配角由尹汝貞獲得。（影片擷圖）

奧斯卡2021｜最佳女配角尹汝貞婚姻路不美滿 獨自養大兩個兒子

當畢彼特宣布最佳女配角由《農情家園》尹汝貞獲得時，尹汝貞上台領獎顯得略為緊張，更即時搵畢彼特身在何處。尹汝貞︰「終於，我真的很開心，我來自韓國，我的名字叫做尹汝貞，有些人會講錯，有些人會忘記。其實以前我只是通過電視看奧斯卡，我不敢相信我來到這裡，感謝奧斯卡，Steven Yuen，我們成為了特別的家人，特別多謝導演鄭李爍（音譯），要不是因為他我沒有機會站在這裡，我不相信比賽，我怎麼會贏出呢？說真的我們不能夠互相比較，真的十分感謝，我想謝謝我兩位兒子，給我出門工作的機會，而且感謝首位跟我合作的導演。」

奧斯卡｜尹汝貞出道即封影后 《錢·慾·劫》60歲激戰小鮮肉最震驚

畢彼特跟尹汝貞一同步入後台，兩人都有一路聊天。（影片擷圖）