奧斯卡2021｜最佳女配角尹汝貞婚姻路不美滿　獨自養大兩個兒子

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-26 09:56

73歲實力派韓國女星尹汝貞憑綜藝節目《尹食堂》、《尹Stay》海外收獲不少人氣，近日以電影《農情家園》（Minari）入圍奧斯卡金像獎競逐最佳女配角，成為首位在奧斯卡上獲得提名的韓國演員。

尹汝貞憑《農情家園》入圍競逐奧斯卡最佳女配角。（電影劇照）

尹汝貞多年來拍出不少作品，代表作有《火女》和《下女》，她更以《火女》獲得最佳女主角、新人賞等獎項，其後事業一帆風順。不過她在愛情方面似乎不太完滿，當年27歲的她為了跟歌手趙英男結婚，毅然選擇隱退共赴美國居住13年，當時因為趙英男十分鍾意食豆腐，但在美國生活時幾乎買不到豆腐，尹汝貞便直接買大豆回來磨漿做成豆腐，可見她是用心用力去愛這丈夫。

尹汝貞跟趙英男於1974年結婚，後於1987年因第三者介入而忍痛離婚。（網上圖片）

可惜的是，突然之間趙英男有了外遇，更向尹汝貞要求要跟第三者一同生活，令尹汝貞失望到極，終於選擇跟趙英男離婚，當時尹汝貞38歲，獨力養育兩個囝囝。

由於1987年韓國民風仍然十分保守，離婚婦女地位低，經常被人看不起，尹汝貞原先跟兩個囝囝短暫返回韓國後，只好再次回到美國佛羅里達州，而為了養活兩個孩子，都有考慮過在超級市場打工，但只獲得最低時薪所以入不敷出。

從影逾半世紀的實力派演員尹汝貞入圍奧斯卡「最佳女配角」，在美國演員工會等頒獎典禮更早已先拔頭籌，囊括多個「最佳女配角」獎項。（電影劇照）

到了後來一位作家金秀賢認為尹汝貞極具才華，所以用心鼓勵她返回韓國演藝圈，這才令到尹汝貞開始重視演藝事業，並視此為職涯的轉捩點，及後大大少少的角色她都用心接拍，只要能賺錢的就會接，為了提供更好的給予囝囝。

有消息曾指出趙英男在跟尹汝貞分開後，仍有托朋友送花給她，但尹汝貞後來警告如果再送花就會報警。（Getty Images）

近日未知趙英男是突然在節目中提起前妻尹汝貞，多年才剖白自己對當年出軌而離婚感到後悔，他：「無法理解自己當時為甚麼會這樣做，為甚麼會把兩個兒子撇下去出軌，感到很後悔，現在也覺得很抱歉。」他更有透露自己有支持前妻主演的《農情家園》，直言在電影上映當日便已經有睇。」但相信一切美言都不會打動到尹汝貞。