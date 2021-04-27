張恆公開私對話爆鄭爽1.6億片酬　日薪208萬鄭母仍不滿「限薪令」

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-27 13:45

內地29歲女星鄭爽，跟前男友張恆因代孕兼棄養事件在網絡鬧得沸沸揚揚，雖然前者已被廣電總局點名封殺，但由1月事發至今仍在繼續發酵，昨日（26日）張恆在網絡公開跟鄭爽以及對方父母的微信聊天記錄，內容再次震驚全網！

張恆再爆猛料。（VCG）

張恆在微博寫道，最近網絡上瘋狂的造謠行為令他震驚，一直在思考如何自證清白：「鄭爽的律師作為一名專業的律師，在沒有任何證據的情況下指控我教唆鄭爽偷稅漏稅，並遭到鄭爽拒絕這一言論。」並在第二段檢舉鄭爽偷稅漏稅，同時喊話「國家稅務總局」，希望證明自己的清白。

張恆指鄭爽偷稅漏稅，更tag「國家稅務總局」，希望證明自己清白。（微博截圖）

在微信的聊天記錄中，鄭爽媽媽叮囑張恆不要以文字形式討論鄭爽的片酬、數字，就算是打電話也不要詳細講明價錢的單位，當中還有鄭爽拍攝劇集《只問今生戀滄溟》（原名《倩女幽魂》）的相關細節，包括鄭爽媽媽說現在娛樂圈不易做，因為國家規定片酬不能超過5000萬人民幣，否則秋後算賬，更直指「國家就屬於玩賴」：

+ 11 + 11 + 11

雖然看到這裡已經令人咋舌，但還不是最狠，接下來的記錄曝光了鄭爽的「陰陽合同」以及偷稅漏稅詳情：

+ 13 + 13 + 13

除此之外，鄭爽可謂用盡一切方法賺錢，即使已賺得盆滿缽滿，但仍偽造機票騙取報銷：

不捨得花錢，將生病的狗仔裝進鞋盒遺棄：

超市任吃任喝：

最後，鄭爽從不覺得自己的行為有問題，反而覺得是在幫明星解決資金問題，讓一切看起來合理化：