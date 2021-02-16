雞排妹欲借性騷風波人氣從政？曾與柯文哲合照　親揭「參選真相」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-16 23:30

台灣女藝人雞排妹（鄭家純）早前控訴在尾牙遭到台語歌手翁立友性騷擾，之後又爆出撞胸主持人是曾國城後，引發各界熱議且天天鬧上新聞版面，有人甚至猜測雞排妹未來將從政，不過雞排妹對於此事在13日做出回應了！

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雞排妹曾於除夕夜當晚向粉絲拜年，但卻有網友留言表示「之前妳的作為讓人在新的一年很不快樂」，雞排妹在13日晚間祝賀情人節快樂時對此表示：「看到你們痛苦，真是喜上加喜」。

此外，雞排妹也針對先前外界推測她將從政參選議員的傳聞，在該則貼文底下留言否認，還透露自己除夕至初二的「行程」，雞排妹表示「自己天天睡到下午兩點以後，祭祖拜拜是『志在上香不在準時』，怎麼可能早起跑政治人物的行程啦！」，要大家不要再亂猜她要出馬參選了。

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不過，亦有人翻出去年雞排妹上陳雅琳主持的《我是救星》節目時的內容，雞排妹在節目中就曾提及有許多人關心她未來是否會從政，而當時27歲的雞排妹自認仍年輕不夠格，加上學識不足，無法給予肯定的答案，但她也鬆口提到可能的參選時間，表示未來過了30歲，當外界與粉絲對她的支持與聲量仍不減時就會考慮從政，將自我放進果汁機中攪爛並全心全意奉獻給人民。

有鑑於雞排妹過去參與過不少政治活動，不僅曾與台北市長柯文哲同台，且在總統大選時也拍攝過呼籲大家去投票的影片，經常與政治人物互動的情況下難免讓外界揣測雞排妹未來可能將從政。

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