蔡依林演唱會加場｜小S未獲邀做嘉賓拍片爆喊　Jolin回應留懸念

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-28 09:30

蔡依林（Jolin）以《Ugly Beauty》巡演再破個人紀錄，連五場的台北加演場昨晚圓滿落幕，會後她說對於返場感到驚訝，至於小S的哀號影片？Jolin笑說有看到，誇獎小S的反應很可愛，一句「下一次吧」為兩人合作埋下伏筆。

小S擔任高雄場嘉賓時和Jolin火辣尬舞，激烈女女吻引爆高潮，不過因未受邀擔任台北加演場嘉賓，她和舞蹈老師拍片哭說：「蔡依林就是沒約我啊！我們就希望蔡依林能找到不及我的嘉賓，我是覺得嘉賓很難超越我，雖然我沒有被邀請，但我們已經是經典了。」對此蔡依林坦言一開始有想說要再找小S合作，但短時間想不出有什麼歌曲適合，未來仍有機會。

小S未獲邀做嘉賓拍片爆喊：「蔡依林就是沒約我啊！」（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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至於歌迷聲聲敲碗的〈海盜〉一曲，她始終沒讓大家圓夢，昨晚笑稱歌迷應該在開玩笑，自己則是真的記不得歌詞，日後有機會安排新的編曲再唱。而每回開賣都是秒殺，是不是還有返場高雄巨蛋的可能性？Jolin回說：「有機會的話，我也不曉得。」

點圖放大重溫小S於蔡依林演唱會高雄場做嘉賓表演激烈女女吻👇👇👇

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提到新歌〈Stars Align〉MV，Jolin說拍攝時對導演直喊快一點，「上次拍〈怪美的〉連拍三天，拍到凌晨五點，我就告訴自己不要這樣生活，告訴導演要好好愛惜身體。」這回拍攝等待空檔突然好奇問說現在幾點，一聽到凌晨一點多，她整個人怒火中燒，笑稱：「我就氣沖沖地去找導演，臉很臭的拍完最後一次。」她自認不適合拍戲，因為有規律的睡眠時間，「真的熬不過去，會被人家說耍大牌。」

同場加映：小S早看穿心機婊鄭爽：是個假少女！家藏「婚用龍鳳被」大話連篇?（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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