阿嬌鍾欣潼離婚後發福參加真人騷　如重返20歲叮囑自己好好做人

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-28 20:03

阿嬌鍾欣潼近年的工作重心都放在內地，除了拍攝劇集之外，還參加了多個綜藝節目，不時在社交平台與大家互動，深受網友喜愛。今日（28日），真人騷《怦然心動20歲》正式官宣，由寧靜、阿嬌、楊芸晴、李希侃擔任常駐嘉賓。

《怦然心動20歲》是一個旅行社交真人騷，聚焦20歲畢業生群體，邀請10位年輕人開啟一段畢業旅行，而幾位嘉賓在室內觀察同感受這10位學生之間的旅行、戀愛以及成長，分享自己的故事和態度。

阿嬌再度參加真人騷。（微博@怦然心動20歲官微）

預告片中，久未路面的阿嬌扎起丸子頭，除了塊面圓潤不少之外，身形比起之前也更加豐腴，條頸也有些粗壯，幾乎已經看不到線條，實在令人震驚，不過樣貌依然受到網友盛讚，指她現在看上去很快樂：「美女胖了也還是美女」、「五官還是漂亮」、「肉肉的有點可愛了」等。

阿嬌透露，她很喜歡看相親節目，情情愛愛，笑言「等著他們翻臉」，綜藝感十足。作為過來人，阿嬌還表示：「男生，談過多少次戀愛，可能1次，他會說5次，會把事實加倍。」

阿嬌無論肥瘦都好靚。（視頻截圖）

當主持人大左問及「重返20歲你會對當時的自己說什麼？」時，阿嬌不假思索地回答：「好好做人。」她一邊搖頭一邊說：「發生了很多事……」但隨即欲言又止。

今年40歲的阿嬌2001年同蔡卓妍（阿Sa）以組合TWINS出道，影、視、歌三棲發展，紅遍兩岸三地，與90後共同成長，奈何在2008年發生「不雅照事件」，導致事業一落千丈，停工一年後才正式復出，慢慢走出陰霾。而阿嬌也在微博寫道：「記得20歲時，作為一個新人，懵懵懂懂，誤打誤撞成為了Twins的一員，一轉眼，都已經出道20年了，人生沒有幾個20年，時光不可以倒轉，『新的20歲』我學會了珍惜當下的每一刻，也會繼續出發尋找未來精彩的每一刻。」

阿嬌首套電影《怪獸學園》劇照。（視頻截圖）