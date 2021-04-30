逐流時代｜麥明詩拒回TVB拍劇：一年嘅假唔係咁多

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-30 16:58

麥明詩（Louisa）與麥子樂周五（30日）出席亞洲心動娛樂（AMM）出品、戚其義監製新劇《逐流時代》拜神儀式，這也是她轉職律師後久違公開露面，她更指今次為拍攝更與公司請了十多天年假：「本身好仰慕戚導，今次係好挑戰到我作為演員嘅一部劇，雖然我之前擺低咗演藝事業，但演員仍然係好吸引我嘅藝術，都好有興趣繼續發展、陶冶性情都好。」

點擊下圖觀看麥明詩是日靚相：

+ 4 + 4 + 4

今次擔正做女主角的Louisa直言要在有限時間內完成拍攝對體力要求頗高，不過她就十分享受過程：「今次嘅拍攝模式同以前喺電視台未必一樣，好多時我哋演員會坐低一齊傾場戲，導演監製都會一齊傾想件事好，咁樣好爽。」問是否與在無綫（TVB）感覺不同？她說：「以前嘅製作模式唔一樣，每個監製風格都唔一樣，資源唔一樣、時間限制唔一樣，做演員好在可以體會唔同方式嘅拍攝。」

提到今次在劇中有泳衣戲份，Louisa笑說：「我三番四次要求延遲，因為覺得自己體態未達標。」（陳順禎攝）

問起會否有想法回無綫拍劇，Louisa即落閘：「應該都唔會，我嘅意思係暫時都唔會再拍劇，唔關邊個電視台事，限制在於我嘅重心仍然喺我嘅正職工作，我好享受呢個狀態。大家都明白打工仔，一年嘅假唔係咁多，如果有其他機會都要再等啱嘅時機。」