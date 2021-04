陳自瑤(Yoyo)周二(27日)貼出為女兒王靖喬(QQ)慶祝9歲生日的照片,並寫道:「Happy birthday to my little angel!love you so much!(我的小天使生日快樂!很愛妳!)」Yoyo這個廿四孝媽媽還分享了兩段影片,為佈置派對場地更親自為氣球充氣,只見牆壁上貼着「Happy Birthday QQ」母愛洋溢!不過,無論照片還是影片,爸爸王浩信均冇影。Yoyo與王浩信近年被指關係疏離、更屢傳離婚,年初Yoyo在《萬千星輝頒獎典禮2020》當晚被指在王浩信奪得視帝後黑面,情況令人擔心。