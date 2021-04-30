日日媽媽聲︱鄭嘉穎係老婆陳凱琳忠實粉絲　唔只睇節目仲會畀意見

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-30 22:15

陳凱琳（Grace）主持新節目《日日媽媽聲》有聲有色，節目更獲得不少好評。最近有網民表示希望她的老公鄭嘉穎上節目做嘉賓，參加「老公體驗做媽媽」的環節。今日（30/4）陳凱琳錄影新一集《日日媽媽聲》時，接受《香港01》訪問，就回答：「我都係做多幾集先。」

陳凱琳表示與鄭嘉穎有共識，暫不考慮生多一胎。（網上圖片）

她續說：「我見頭一集有淋水，我又唔想咁玩佢，同埋我哋個共識就係我開工時候佢要照顧小朋友，所以我哋兩個一齊開工就冇人照顧小朋友。」帶埋小朋友上節目？她說：「我哋節目又未進化到小朋友都上嚟。」如果鄭嘉穎代陳凱琳做主持？她回答：「但係呢個係媽媽節目，要媽媽做主持，我問咗安安姐（余安安）先，如果佢OK我都可以考慮下嘅。」會否考慮找弟弟上節目？她就笑說弟弟還未做爸爸，所以沒有資格做嘉賓。

陳凱琳做《日日媽媽聲》主持。（葉志明攝）

陳凱琳也表示，原來老公鄭嘉穎會收睇她的節目之餘，還會給予意見，她說：「佢話你投入問嘉賓問題，要注意對件事有冇營養價值，做主持個角色係有彈性，其實可以多啲留心觀察，聽別人講啲咩，而唔好掛住下一條問題要問啲咩，譬如問到一條問題好中嘅，就可以講到好多內容出嚟。」看來鄭嘉穎真的很留心老婆的表現，果然是忠實粉絲。