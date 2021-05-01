鹿晗被爆帶美女上酒吧玩通宵　全程未見女友關曉彤工作室火速回應

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-01 18:30

內地男星鹿晗作為人氣偶像自然受到追捧，所以其一舉一動都備受媒體關注。近日，他就被媒體影到同一大班朋友在酒吧玩通宵，其中還有兩位美女相伴，完全看不見女朋友關曉彤的身影，所以隨即在微博瘋傳以「鹿晗同美女玩通宵」為題掀起討論，更一度登上微博熱搜榜。

鹿晗近日被影到在酒吧玩通宵。（鹿晗工作室微博圖片）

從曝光的影片可見，身穿藍色衣服並戴上口罩的鹿晗同一位男性友人率先從酒吧走出來，當時已經是清晨五點。雖然玩了一整晚，但鹿晗仍然精神十足，還走去坐好朋友的跑車上畀YA影相，看似好喜歡這一輛跑車。及後當他看完朋友幫他影的照片之後他就火速離開，原以為只是同一班男性友人玩樂，沒想到之後另一班朋友就從酒吧接了兩位美女出來，其中一位更大曬長腿非常吸睛，而分成兩批人先後離場的舉動隨即惹來不少猜測，而全程亦未見女朋友關曉彤的身影。

鹿晗在跑車上畀YA影相。（微博圖片）

朋友從酒吧接了兩位美女出來。（微博圖片）

眼見「鹿晗同美女玩通宵」的話題在微博掀起討論，為了避免影響積極正面的形象，其工作室就火速發聲明澄清：「鹿老闆私人時間正常社交，看圖說話沒意思。」可見他對謠言非常不滿。而不少網友都覺得他已經31歲,，作為一位成年人同一大班朋友去酒吧玩問題不大，望勿小題大作。

鹿晗同朋友在酒吧玩，未見女朋友關曉彤身影。（微博圖片）