鹿晗素顏拍綜藝顏值一樣高　素人照翻hit自細已有星味

最近內地全新綜藝節目《哈哈哈哈哈》熱播，身為人氣偶像兼主持人的鹿晗，完全沒有偶像包袱，不時大方素顏示人完成任務，顏值依然高企而且少年感十足，獲得不少網友激讚。因此就有網友找出他出道前的照片作比較，在他臉上根本沒有留下半點歲月痕跡，狀態依舊，因而登上微博熱搜榜，超過300萬人討論。

鹿晗素顏的狀態亦非常好。（影片截圖）

在《哈哈哈哈哈》節目中，不時素顏示人的鹿晗皮膚相當好，膚色白皙﹑亮度十足，亦看不見有黑眼圈，整個狀態不俗，少年感十足看不出已經是30歲之人。而從網友找出他出道前的照片所看，年少時的他同現在根本分別不大，當時留了長髮的他皮膚同樣光滑，五官精緻，素人時期已經星味十足。

素人時期的鹿晗顏值已經好高。（教父娛樂微博圖片）

另外，網友還找出他孩童時期的照片，小時候的鹿晗已經長得精緻，一雙大眼睛特別有神，相當吸引人。小時候就已經是帥哥一名，難怪有網友就認為「果然帥的人都是從小帥到大的」，對他的顏值給予肯定，同時亦證明了鹿晗是天然系帥哥。

即投「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，被選中內容最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案，就有機會贏最新5G手機12 Pro，按此即投贏巨獎！

孩童時期的鹿晗顏值已經好高。（微博圖片）