鹿晗關曉彤認愛近三年七夕零互動　傳分手官宣日期外洩

內地人氣男星鹿晗2017年10月認愛女星關曉彤，至今已經近三年二人感情相當穩定，早前更被媒體目擊到女方探男方班，陪伴他拍攝廣告，不少人都看好他們這段情。但近日網上就盛傳他們已經分手了，礙於暫時不能公開待公關安排好才能公布，而且傳出公布日期就是下個月8 號，正是他們滿三周年正日的日子，引來不少討論。

鹿晗同關曉彤感情相當穩定。（微博圖片）

據網友爆料指出，鹿晗同關曉彤已經分手了，二人目前在等待一個合適時機才對外公布，而這個時機就有傳是下月8號，就是他們正式滿三周年的日子。正因為二人是流量明星影響力極大，傳出公布分手一事都有鋪陳，會交給公關公司處理。不過有網友就覺得消息太假，不太相信他們分手一事，事關在去年7 月份的時候亦傳出過他們分手消息，指出他們雙方的團隊已經準備舖墊好分手前的通稿，商量一個交代分手最好的安排，但最後亦不了了之，他們亦如常地非常甜蜜。

網上瘋傳他們已經分手。（微博圖片）

傳出分手一事可能跟上月25號的七夕情人節有關，事關當日雙方都沒有發文放閃，關曉彤只上貼自拍照，呼籲大家參與「光盤活動」，而鹿晗當日更沒有任何更新，所以令分手傳聞再度浮面。

鹿晗七夕情人節當日沒有更新。（鹿晗微博圖片）