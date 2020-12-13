哈哈哈哈哈︱被老闆娘認錯係吳亦凡　鹿晗冇嬲豬一個舉動獲激讚

現年30歲的鹿晗原來知名度不高？事關近日由他、鄧超和陳赫主持的綜藝節目《哈哈哈哈哈》的最新一集中，他們來到江西省南昌市探索當地人文風情，沒想到有一位溜冰場老闆娘竟然將鹿晗誤認吳亦凡，非常搞笑。但鹿晗沒有因此而糾正老闆娘，還展現高EQ來個順水推舟為好兄弟宣傳，可愛的表現獲得不少網友讚賞。

一起去南昌探索當地人文風情。（影片截圖）

在最新一集節目中，他們一行人來到南昌市一間溜冰場活動，事關這個地方是鄧超童年時經常來玩的地方，所以作為東道主他就帶他們一起過來回味兒時回憶。當大家玩完一輪之後，在休息時間鄧超就同老闆娘閒談，問道她認不認識在場的人士，而她就爽快回答：「就是認識三個」，豈料她認錯人誤認鹿晗是吳亦凡：「吳亦凡好像是吧！穿那花衣服的。我是說他是吳亦凡，我看過他。」而鹿晗當下一點兒尷尬都沒有，還來個順水推舟幫好兄弟宣傳，唱出吳亦凡的歌曲《大碗寬麵》並笑稱：「我的《大碗寬麵》還是很有知名度的。」非常好笑。

老闆娘將鹿晗誤認是吳亦凡。（影片截圖）

鹿晗還為好兄弟宣傳。（鹿晗微博圖片﹑吳亦凡微博圖片）

而鹿晗當下沒有立即糾正老闆娘，還表現得好開心令不少網友激讚，認為他反應快情商高，是一位可愛的偶像，亦從他是次的表現證明他同吳亦凡的交情是不錯的。

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雖然被認錯但鹿晗完全沒有不開心的。（影片截圖）