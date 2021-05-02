孖姜濤拍廣告　Jeremy美男外表絕不輸蝕　網民︰Jeremy終於有廣告

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-05-02 21:00

MIRROR的姜濤接廣告接到手軟，而其他隊友一樣相當受廣告商歡迎。日前，姜濤和Jeremy（李駿傑）齊齊拍的化妝品廣告出街，除了一向人氣高企的姜濤吸引注意外，向來形象較低調的Jeremy也令人眼前一亮。除了有型的硬照，他在片段中chok出多個靚仔樣，給人一種日系男的感覺，這種造型的確不是人人carry到！

Jeremy拍住「人氣王」姜濤拍廣告，靚仔樣一點也不輸蝕！（Facebook圖片）

其實，Jeremy在《造星》時期，和後來的綜藝節目中，也給人一種默默努力，低調做事且不張揚的感覺，在團隊中可能不算是最出位的幾個，但他的努力也不容忽視，所以早前也有傳下一位有機會出solo歌的會是他。這次的廣告，除了隊友Edan（呂爵安）讚︰「靚仔到傻」、Stanley（邱士縉）讚︰「這妞那麼美」等等外，不少有關注開Jeremy的粉絲都紛紛留言道︰「終於有廣告！」、「拍起嚟仲靚過女藝人」、「你皮膚咁靚，好適合拍護膚品/化妝品廣告」、「Jeremy終於有代言啦！」等。

網民留言支持Jeremy。（IG截圖@jeremy_0908）

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