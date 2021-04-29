安樂蝸｜19萬裝修280呎蝸居　裝修完好擠迫似得百幾呎？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-29 10:00

J2台最新一集《安樂蝸》由主持林穎彤和嘉賓龐景峰到訪一間實用面積280呎的蝸居，女戶主因經常要在家工作，所以設計要滿足休息、消閒和工作的需要，280呎雖然不算大，但一個人住的話已比很多「龍床盤」好。

單位「一眼睇晒」。（電視截圖）

單位不大，是長方形格局，設計師以開放式設計去裝修。全屋以白色為主調，再配合原木色木皮做配搭，而全間屋最大家具就是衣櫃。設計師造了一個容量非常大的組合櫃兼衣櫃，可以拉直客廳的線條，衣櫃的一旁預留了位置做了一張大概是兩座位的梳化，一旁是一張可供用餐和工作的「L型」書桌。

單位呈長方形格局，設計師沒有特別的空間規劃。（電視截圖）

玄關的鞋櫃中間位置放了一個魚缸加添生氣。睡眠區方面，五呎雙人床放在靠露台的一邊，以木板和吊櫃分開睡眠區和起居飲食的地方。不過未知是否由於家具太大又太多的關係，單位看上去像是不足200呎的感覺，生活動線擠迫。單位的設計連裝修費是19萬，價格相宜。

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