樓盤傳真︱88萬豪改755呎屋走簡約風　空間感倍增變北歐木系家居

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-30 11:00

有線電視節目《樓盤傳真》內的「設計廊」專題，講解不同家居設計，早前一集介紹的單位位於中半山，兼是區內老牌豪宅的慧景臺。單位有755呎，現只有一對年輕夫婦兩個人住。該住宅樓齡有43年，上一手業主的裝修混亂，沒有什麼設計可言，設計師將這間屋改造成簡約的北歐木系家居，完全煥然一新，也看不出是有超過40年的樓齡。

單位走簡約風。（影片截圖）

單位主要的問題是客飯廳暗，於是設計師拆去原本靠窗的一間房，由三房變兩房，將光源加大，客廳幾乎加闊一倍。單位感覺溫暖，以米色、白色和木色為主調，窗外有樹木景色。設計師在不同地方如天花、電視櫃加上燈槽，增加空間感。屋內主要用木地板，飯廳用木飯枱和木椅，加上兩盞簡約灰色吊燈，十足十北歐小屋。客廳方面，設計師就用深色家具，平衡單位的溫暖色調。為配合簡潔主題，單位用了暗門設計，令線條整齊，屋內也沒有花巧的曲線。客廁的用色與客廳一致，加上盆栽，走自然風。單位的另一問題是廚房很小，但礙於廚房全是主力牆，故未能改成開放式廚房。

好有空間感。（影片截圖）

單位裝修前設計雜亂，浪費自然靚景。（影片截圖）

房間方面，主人房同樣以灰、白色為主，加上自然光，採光充足。主人房同樣用暗門，包括有房門和廁所門。主人房的套廁設計平實，也是用灰、白色，沒多餘花紋。至於書房方面，風格和主人房相若，設計師沒有用一般的電腦椅，改用梳化椅，簡單又舒適。戶主將來可能有小朋友，書房預留了位置放睡床，隨時可改成小朋友房。要改造成這間北歐小屋，裝修費也花了88萬，所以簡約風的價錢一點也不簡單！

點擊下圖逐格看︰

+ 42 + 42 + 42

同場加映︰安樂蝸｜19萬裝修280呎蝸居 裝修完好擠迫似得百幾呎？

安樂蝸｜19萬裝修280呎蝸居 裝修完好擠迫似得百幾呎？