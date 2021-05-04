ERROR自肥企画︱格仔Mike加ERROR受歡迎　可惜首集劇透影響投入度

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-05-04 21:45

令人期待的《ERROR自肥企画》終於播出，節目繼續由「無制限OT編集団」加ERROR合作炮灰。幕後班底中，最為人所熟悉的靈魂人物就是有「格仔Mike」之稱的導演劉諾衡（Mike），再加上近來人氣高企的ERROR四子，相信一定會令一班觀眾「坐定定」收看。第一集出街後，網民在討論區輕易開足幾個Po，有極高的關注度。

Mike深受網民的喜愛。（電視截圖）

「格仔Mike」其實自2016年ViuTV開台開始就在該台做助理編導（PA），上司監製正正是花姐（黃慧君）。Mike升格做導演後，除了跟ERROR合作拍過兩季《花姐ERROR遊》外，又為ERROR拍過《我們很帥》MV，討論度十足的《美女郊遊遊》也是出自他的製作。難怪網民不斷力推Mike跟ERROR是最佳的拍檔。

Cosplay《新世紀福音戰士EVA》有驚喜

講回節目，一開頭就二次創作《新世紀福音戰士EVA》，大玩Cosplay，加上兩位靚女沈殷怡和陳欣妍。原來節目更將每格畫面跟到足，製作一點也不馬虎。這部份引來網民的激讚！而近來負面新聞纏身的保錡扮「超巨型終極綜藝型演藝武器ERROR」，非常有驚喜，原來當時保錡更是在寒冷天氣下浸着水扮演的，很有誠意。不過，對於不是動漫迷的記者來說，就稍欠代入感了。

保錡落力演出。（IG@k_p0k1）

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睇埋20組似到癲ERROR vs EVA 對比圖︰

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「炸生啤」情節被率先爆 失去節目效果

直到後來「炸生啤」的環節，有追看《花姐ERROR遊》的觀眾，相信一點也不陌生。不過這個環節事前就有些小風波，事緣在節目出街前，ViuTV公關向各大傳媒發放首集內容作宣傳，爆出會有「炸生啤」情節之外，幾乎將首集情節全部交代，故Mike在社交網站的限時動態中鬧公關劇透，直斥他們「逆向宣傳」。在看首集時，作為觀眾的確像被「劇透」了一樣，在猜想何時才會「炸生啤」，沒有了觀看時的驚喜。

「格仔導演」Mike在社交網站鬧爆ViuTV公關劇透。（Instagram/@soaplau）

另外，節目以「自肥」遊戲為主題，請來不同嘉賓參與。ERROR以前的節目出名「黐鬼線」，食「屎味咖喱」食蟲、上山下海、被蜜蜂和曱甴纏身等等，如果今次又再用類似的情節，很快就會失去新鮮感，所以要突破的話，作為觀眾，難免會擔心節目不夠黐線，加上以往是標榜旅遊節目，到其他地方拍攝，今次留在香港，又會否更難找到突破點呢？希望「無制限OT編集団」再能為觀眾帶來其他的衝激！

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