安樂蝸｜14萬平裝284呎蝸居　屋仔細細一應俱全睡房勁好feel

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-05-04 11:00

J2台最新一集《安樂蝸》由主持狄以達和嘉賓陳楨怡（Celina）到訪一間只有284呎的蝸居，男屋主熱愛英倫工業風，單位細細，但總算一應俱全。

單位不足300呎，不過家具都一應俱全。（影片截圖）

一入門口的櫃旁有灰色鏡，又有位給屋主坐下來穿鞋。走入一點，就是走廊，走廊牆身有置物架和鐵絲網，可以用來掛袋，加強了走廊的實用性。走到客廳 ，最吸引目光的就是英國國旗的雪櫃。而電視櫃也用了黑鐵和淺木元素，貫徹工業風感覺。設計師為了減低工業風的冰冷感，在客廳放了一張南瓜色的梳化。

開放式廚房設有吧枱。（影片截圖）

另一面的廚房保留了原本的開揚格局，配上雲石面的吧枱。客廳另一邊是房門，空間有限，設計師用灰玻璃和穀倉門設計，將房間造成透光的半開放式加強採光度。原本單位是沒有睡房的間隔，現在就加設了屋主的私人空間。一入到睡房，兩邊都是窗，非常光猛，床靠窗邊，一旁有書桌連大衣櫃，家具齊全。單位的設計連裝修費是14萬。

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