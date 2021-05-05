怦然心動20歲 | 鍾欣潼被前任要求還禮物：我沒給，憑什麼要我還

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-05 18:50

阿嬌鍾欣潼離婚後首度參加真人騷《怦然心動20歲》，雖然整個人圓潤不少，但並不影響她的高顏值，甚至還多了幾分可愛，而阿嬌在節目中的表現也非常有趣，密密爆金句，深受網友喜愛。

《怦然心動20歲》是一個旅行社交真人騷，聚焦20歲畢業生群體，邀請10位年輕人開啟一段畢業旅行，而幾位嘉賓阿嬌、寧靜、李希侃、楊芸晴在室內觀察他們之間的相處、戀愛以及成長，分享自己的故事和態度。作為過來人，在看到這些年輕人討論「前任送的禮物」時，似乎引起了大家的共鳴，對於「前任送的東西留下來還是扔掉」這個問題，幾位嘉賓都各抒己見。

阿嬌笑言：「看看有多貴！如果是房子更加不會，住著吧。」隨即她更透露，「但真的有人問過我拿回去」，不過阿嬌表示：「我沒給！憑什麼要我還？我也送不小啊，每個人都應該有一些回憶吧。」就算放在家中也不討厭那個東西。其後，阿嬌還在微博發文：「關於前任送的東西，我想說，每一件物品都代表著一段珍貴的回憶，即使兩個人沒有在一起了，但東西也不會隨隨便便扔掉，該處理的是感情，而不是物品。」

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對於阿嬌的態度，網友都紛紛予以讚同：「阿嬌說得對啊」、「阿嬌真相了」、「好實在不做作，我喜歡」等。