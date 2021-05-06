讓生活好看2 | 張栢芝有意讓兒子讀上海學校　自曝有一邊耳朵弱聽

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-06 14:15

張栢芝一直是大家公認的「好媽媽」，對三位兒子盡心盡力，事事親力親為。日前，在她有份參加的真人騷《讓生活好看2》中，呈現了不少她同兒子們相處的細節。

栢芝一手一腳湊大兒子們。（微博@張栢芝）

雖然身為家長，但栢芝和兒子之間的相處如同朋友一樣，不會用身份壓制他們，反而會投其所好：「我知道他（Lucas）喜歡音樂，我看到他學習，然後我不管，其實我很想知道他學得怎麼樣，然後他主動過來，媽媽你聽一下，然後學得很好，但我也沒有說你好棒，就用一個很欣賞的感覺，因為男生就喜歡女生欣賞他，所以我就沒有用語言去表達，我就用欣賞的表情，在那個時候陪著他。」

栢芝把握住兒子的心理。（視頻截圖）

為了加強兒子們的中文，栢芝有意讓他們在上海讀書，於是親自前往學校見老師，參觀校園等。回到家中，栢芝分別同Lucas、Quintus講明情況， 不愛說話的Lucas可謂惜字如金，全程基本上都是「um、uh huh、no」等，最後拒絕了媽媽的建議，表示對該學校無興趣。結束同Lucas的對話後，栢芝似乎鬆了一口氣，笑言「我什麼都不怕，就是怕我兒子」；相反，Qunintus比起哥哥活潑不少，明顯感覺到栢芝同他之間的對話氣氛輕鬆搞笑，但在提到學校的時候，栢芝依然是小心翼翼地試探，結果依然遭到拒絕。

栢芝稱自己一早已經估到兒子們會拒絕。（視頻截圖）

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回到觀察室，栢芝解釋之所以「害怕」大兒子是因為Lucas正處於青春期同叛逆期，萬一說了一些他不認同的話，雖然兒子不會講出口，但心裏面已經定了媽媽的位置。更大爆Lucas帶女同學回家，自己假裝不管他們做什麼，然後叫Quintus去打探哥哥在做什麼，於是Quintus假意行過，告訴媽媽他們在看書。

張栢芝很識得如何同兒子們相處。（視頻截圖）

其後栢芝透露，其實在Lucas心中，自己有很多缺點，譬如對方常常會問她：「媽媽，為什麼你說話那麼大聲？」栢芝在節目中解釋道，其實自己不方便告訴兒子：「我有一邊耳朵是弱的，他不知道，因為我覺得他年紀還小，不想讓他亂想，或者心疼我這樣子。」

栢芝首次透露自己耳弱問題。（視頻截圖）

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