妻子的浪漫旅行5︱張馨月愛情麵包揀前者　竟被網友踢爆雙面人？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-06 09:00

內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》自播出後引起不少話題，今季由劉濤擔任妻子團團長，邀請張馨月、蔣勤勤、秦海璐、周捷四位妻子共同旅行，還有演員張翰、歌手吳宣儀作小助手。

相當開心的旅程。（視頻截圖）

雖然張馨月同周捷非圈內人，但同大家都相處得非常和諧，打成一片。同時，今次多了不少小遊戲讓大家互動，譬如真心話大冒險。張馨月抽中真心話：「愛情和麵包誰更重要？」在她猶疑之際，林峯率先表態：「我覺得要走得遠的話，這麵包是必須要有的。」相反，張馨月則覺得是「愛情比較重要」，因為自己也可以賺錢。

張馨月同林峯選擇相反。（視頻截圖）

然而，張馨月的這個答案卻被網友踢爆，有人找出她以往的訪問，當中明確指出「男孩子有車有房是不可缺少的。」又引起一番爭議。

第二站，節目前往中國西南邊境——雲南騰沖。晚餐期間，幾位妻子又大玩「老公是我」的遊戲，即別人用電話打給自己老公，他能否辨別？前面三位妻子都進行得相當順利，但到張馨月Call林峯時，無論是用社交軟件抑或直接打電話號碼，對方都沒有接聽，場面一度有些尷尬。在餘下的用餐過程中，張馨月也有些心不在焉，時刻關注電話，看看有無回覆。加之眼見大家都在同老公繼續聊天，她的情緒也有些失落，最後甚至率先離席，獨自回到房間。

這時張馨月繼續查看電話，但依然沒有任何消息，更有些眼紅紅。同房的周捷回來後，發現有些不妥，張馨月低落地表示：「我老公估計在忙，但他忙完之後看到手機他會第一時間回我。而且他去忙、去賺錢，也是為了我們這個家，所以我就很理解。因為我老公很辛苦，我也會特別心疼。」說完便哭了，她續指道：「因為他工作很辛苦，然後拍戲會容易受傷什麼的，我還是會比較心疼他。」

張馨月回到房間依然情緒低落。（視頻截圖）

而在觀察室的林峯看在眼裏，痛在心裏，也忍不住紅了眼眶，他解釋稱：「我那天在工作沒接到電話，我特別特別，心裏特別不好受，我真的很內疚，我會想像，就是我平常出去工作的時候，我估計她也不知道有多少個晚上是有這種狀態，因為我沒有陪在她身邊。我有跟她說過，因為女兒還小，等她大一點，可能會走路的時候，以後要不我到哪工作，你們就跟着我一起開工吧，我覺得這樣是最好的，而且她們在我身邊我也安心。」

林峯希望以後可以將太太女兒帶在身邊。（視頻截圖）

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