福原愛婚變︱遭全日本人唾罵全因做漏一件事　純情形象終徹底崩壞

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-06 18:00

福原愛與江宏傑婚變，被拍到與年輕男子過夜，疑似不倫遭日本網友罵翻，最近江宏傑訴請離婚再引熱議，日本多位媒體人認為關鍵點就是福原愛「從沒召開過記者會」。

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日媒「Sponichi Annex」指出，福原愛雖一開始在台灣人氣很高，但隨著與A男同遊橫濱約會過夜，但她僅透過媒體專訪解釋，並不打算召開記者會誠實道歉回應，再加上福原愛曾給人「純情愛哭包」的形象，落差太大了。

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也有媒體認為開記者會可能適得其反，像是渡部建與佐佐木希結婚後，接連爆發不倫戀醜聞，神隱半年後開記者會，結果慌張挨罵的模樣，對他事業於事無補，演藝事業近乎停擺，相當可憐。

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