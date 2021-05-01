趙麗穎年收入逾2億人仔！福原愛代言一次100萬台幣　離婚財產點分

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-01 00:00

最近演藝圈爆離婚潮，趙麗穎和馮紹峰、福原愛和江宏傑話題燃燒多日，而讓網友最關心的除了當事人感情狀態，還有龐大的財產怎麼分？尤其趙麗穎、馮紹峰在演藝圈皆是一姐一哥的身價，離婚消息發酵後，兩人的財力也跟著曝光。

趙麗穎、馮紹峰約10億財產怎分配？

在演藝圈闖蕩多年的趙麗穎，身價可是比擁有紡織業富二代家世的馮紹峰還高！據陸媒調查，趙麗穎結婚前一年收入為1.9億人民幣，而馮紹峰同期收入為4千萬人民幣，兩人合計年收入高達2.3億人民幣！因此有網友戲稱兩人結婚超過了同期65%的A股上市公司！而且不只演藝事業收入，趙麗穎和馮紹峰也持有多間公司股份，算下來名下財產高達10億人民幣！

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財產獨立就能各自保全？

據網友爆料，趙麗穎和馮紹峰當初就是因為懷孕了才結婚的，但在趙麗穎生完孩子沒多久，馮紹峰就傳出了一些不好的緋聞，那時婚姻就出現了一些問題，兩人開始進行財產分割，現在離婚落實，趙麗穎與馮紹峰分別持股10家與7家公司，但都未涉足對方的商業投資，也沒擔任對方公司的高層或股東，從結婚到離婚，兩人財務都相當獨立，而現協議和平分手，財產顯然已做好分配和規劃，即使離婚預料也不會產生財務糾紛。對於演藝圈高收入族群，就有律師建議，婚前一定要做好財產隔離與保護，簽署一份「婚前財產協議」，即使是結婚後的所得，也可以直接約定為個人財產，免去婚變後財產大失血的風險！

福原愛、江宏傑收入相差37倍

而離婚話題鬧佔據媒體版面多日的福原愛、江宏傑，也將面臨到此問題，身為日本乒乓球天后的福原愛，有大量廣告收益，光是代言價就高出江宏傑4倍！具了解福原愛光是代言價碼就要約300-400萬台幣、江宏傑僅約100-200萬台幣，加上其他收入，福原愛比江宏傑收入硬是多了37倍！兩人結婚四年，初估約賺2.6億台幣！離婚後財產怎麼分？台灣律師丁昱仁說話了。

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福原愛恐分出20%婚後財產

台灣律師丁昱仁表示，從結婚第一天算起到離婚那一天，他們名下各自有多少資產，結算之後多的要給少的差額的一半。根據兩人收入女方高於男方，略為估算下福原愛恐要付出婚後財產20%給江宏杰。而台灣律師梁維珊也表示，根據日媒報導，福原愛已經在日本進行一些財產處置，建議如果要提離婚訴訟，台灣和日本兩地的財產保全，都通通要注意！

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