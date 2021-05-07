張栢芝着皮褸參加學校面試被吐槽　顏值越高fashion sense越低？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-07 12:00

張栢芝精緻立體的外貌一直為人稱道，自從參加完《乘風破浪的姐姐2》之後，人氣比以前更上一層樓，不過栢芝着衫的風格，卻似乎停留在了千禧年。

日前在真人騷《讓生活好看2》中，栢芝因要選一套莊重的服裝去學校見老師而慌亂了陣腳，一打開衣櫃無論T-shirt抑或西裝，幾乎全是彩色，最後找到一件白色毛呢外套同一件黑色皮褸，栢芝選擇了後者，搭配了一件紫色短袖與穿窿牛仔褲，有網友忍不住評論：「還真是對穩重有些誤解」，都認為白色外套更適合，因此栢芝的穿衣風格，也引起了網友一番討論。

綜觀栢芝近年來的私服，可以說與時尚完全不沾邊，好似最近在烏鎮拍攝「遊客照」，她身穿粉色動物印花短袖，內襯白色長Tee，牛仔外套搭配牛仔褲，腳踩一對過膝長boot，背著熒光粉手袋，同千禧年的風格如出一撤，毫無時尚感可言，如果不是顏值同氣質，分分鐘變「土味濃」。

感歎栢芝的顏值與氣質完美掩蓋了這套「土味濃」裝扮。（微博@張栢芝工作室）

點擊下圖睇栢芝近年私服相：

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除了栢芝之外，360度無死角靚女鍾欣潼（阿嬌）的私下打扮也令人有些不敢恭維，雖然不似栢芝延續千禧年風格，但完全未能揚長避短，幾乎以oversize衛衣+闊腿褲或者再加一件及踝長褸貫穿整個「私服」：

阿嬌顏值無可挑剔。（微博@鍾欣潼）

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其實阿嬌的私服近年來已經好了不少，即使沒有太多fashion感可言，但也算不上土氣。只是阿嬌身高並不高，加之身形有些圓潤，所以選擇這類寬鬆的服裝反而暴露缺點，不過看得出非常舒適。

難得一見的簡單casual。（VCG）

而另一位顏值受到盛讚的「神仙姐姐」劉亦菲，在穿衣搭配方面，也少了些個人特色同品味，還曾經有「劉亦菲 瞎穿合集」登上熱搜，引起網友熱議，同樣也是靠顏值撐起服裝：

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這三位都是業內外公認的高顏值女星，不過私底下的時尚就差了小小，完全是靠樣貌同氣質蓋過了服裝方面的不足。然而，穿衣並沒有一個既定的標準，只要自己覺得舒適、開心，就是最好。

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