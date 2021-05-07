王力宏分享自製「助眠音檔」獲讚窩心　網友聽後竟被嚇到睡不著？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-07 18:15

「亞洲流行音樂天王」王力宏出道多年，口碑一直不錯，他創辦的線上音樂教學APP「月學」也好評如潮，一心致力音樂事業。昨日（6日）深夜，王力宏在微博分享由他製作的「助眠音檔」，希望幫助受失眠困擾的網友。

王力宏一直致力於音樂事業。（微博@王力宏工作室）

王力宏在在微博寫道：「我不喜歡我的朋友靠安眠藥睡覺，但身邊太多人都有失眠的問題。我自己以前也常因為時差或演戲日夜顛倒，必須不困的時候睡覺。但堅持不吃安眠藥的我，後來發現了很有效的方法，可以讓我睡不著的時候快速地進入深度睡眠而零副作用：催眠。」更附上了一段自己製作的助眠音樂文件，內容來自英國催眠師Glenn Harrold，王力宏將此翻譯為中文，並找了聲音很有磁性的羅北安老師重新配音，很多朋友都覺得有用，因此分享給大家。

王力宏為失眠的網友提供「助眠音檔」。（微博截圖）

對於王力宏此般關懷，有網友第一反應以為他被盜號，其後本人回應「沒有，是我，可以放心。」不少網友都大讚王力宏貼心，這個方法很有效，但也有人表示聽後更加害怕：「半夜我調到中間聽一耳朵，像恐怖故事，這可好更睡不着了」等。畢竟每個人情況不同，但無論如何，王力宏此舉非常有意義，是真心想幫助遭遇失眠問題的朋友。

網友意見不一，但一致讚賞王力宏的舉動。（微博截圖）