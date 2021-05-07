【青春有你3】愛奇藝就粉絲「倒奶事件」道歉　公布3大整改措施

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-07 16:00

愛奇藝選秀節目《青春有你3》最近風波不斷，除了中心位余景天父母因涉嫌賣淫販毒，被北京市廣播電視局勒令停止錄製之外，粉絲為助力練習生而發生的「倒奶事件」亦引發眾怒。

青春有你3｜余景天因父母涉黃販毒退賽 節目被官方勒令暫停錄製

昨日（6日）深夜，愛奇藝正式在微博道歉：「在節目製作和播出過程中，我們忽視了價值觀導向和社會責任，忽視了節目應有的合理規則，忽視了節目缺陷可能產生的嚴重負面影響，我們為此負全部的責任。」並宣布了對節目的整改措施，包括原定5月8日的成團之夜停止錄製和直播；即刻關閉《青春有你3》所有助力通道；對於已經購買商家「活動裝產品」但未使用的用戶，平台和商家共同協商，確保妥善解決。

愛奇藝道歉全文。（微博截圖）

今日（7日），贊助商「真果粒」也在微博表態及道歉：「我們完全支持並積極配合愛奇藝及節目組的整改措施，確保妥善處理。對於由此產生的不良社會影響，我們深表歉意，並將深刻反思，積極整改，切實履行社會責任，避免此類事件再次發生。」

真果粒是奶類飲品。（微博截圖）

事緣真果粒將助力的二維碼印在瓶蓋內，而粉絲為給練習生投票，因此大量購買產品，只要瓶蓋不要奶，最後將奶倒入坑中。這樣的惡劣行為遭到央視狠批：「這種荒誕的追星方式，背後是商家和平台的誘導。」諷刺的是，在被爆「倒奶事件」的前一日，《中國人民共和國反食品浪費法》正式實施，這般浪費食品無疑是頂風作案，因此央視也表示「應依法嚴懲，對誤導青少年三觀的商家和平臺，必須加強監管。」

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