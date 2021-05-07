幸福到萬家︱趙麗穎演村姑貼地又帶感　同現實生活經歷超神似

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-07 23:00

29年前由張藝謀執導的電影《秋菊打官司》捧紅主演鞏俐登上國際影后的寶座，除了勇奪「威尼斯影展」最佳女演員獎之外，還奪得最高榮譽的金獅獎，絕對是中國電影史上一部經典佳作。而多年之後該電影獲改篇拍成電視劇《幸福到萬家》，女主角由趙麗穎主演，最近劇集就釋出預告片，趙麗穎的人物塑造非常接地氣，出演農村婦人的她維妙維肖，畢竟現實生活中她出身於農村，所以讓不少網友覺得這個角色由她出演最適合不過，大家都好期待劇集播出。

趙麗穎靠着自己的努力走上一線女星地位。（趙麗穎工作室微博圖片）

有看《秋菊打官司》的觀眾都知道，講述一名農村婦人秋菊為了討回公道，而狀告村長的故事。而《幸福到萬家》的劇情其實都大同小異，講述何幸福（趙麗穎）同村長對薄公堂，為了被徵用的田地而尋求合理補償，又無懼地踢爆村裡的保建品工廠造成污染嚴重，而帶領村民一起同利益集團對抗等，堅強、獨立的個性令她備受村民尊重，最後被推舉為村長。

趙麗穎在《幸福到萬家》中飾演農村婦人。（影片截圖）

從預告片中可見趙麗穎飾演的農村婦人何幸福非常帶感，穿着打扮樸素的她呈現了農村婦人的簡樸感，特別是將長髮挾起的造型非常土氣，而且她走路同坐姿都較為不拘小節，行為舉止上不會太做作。另外，在劇中有一幕她到城市打工，刻苦耐勞的工作模樣展現了農村人勤勞的特色，將何幸福的人物感塑造的非常貼地。

扮相非常貼地。（影片截圖）

事實上趙麗穎將何幸福一角演得貼地，重要的一點是她身上有農村人的氣息，因為在現實生活中她出生於河北省廊坊市的農村家庭，從小在農村家庭長大的她自然而然有樸素的氣息，所以貼近人物角色。另外，農村出生的她勇闖娛樂圈發展背後沒有太多資源，靠着自己認真、踏實、堅韌的個性一步一步成長才升為一線女明星，當中吃了不少苦頭，而現實中歷經的事情同劇中的人物非常相似，所以她詮釋何幸福一角就特別帶感，網友們幾乎都有讚無彈，覺得她整個人充滿正能量，非常期待劇集的播出。而該劇作為一部正能量女性的成長故事，亦被廣電總局納入為慶祝建黨100周年的重點劇集之一。

過去趙麗穎曾被嘲諷學歷低（中專畢業）、出身低，但她完全不會感到自卑，反而以農村人為自豪，她曾在接受訪問時反擊記者：「出身農村怎麼了。」又在節目上講：「我出身自農村，祖輩都是農民。父輩祖輩都是很喜歡文藝，但是跟專業影視行業相距甚遠。但是就是這樣的農村經歷，磨練了我堅強的意志，也造就了我堅韌頑強的個性，正是這些經歷成就了今天的我。」正因為她這樣的精神，使她甚得觀眾喜歡。

在劇中自然地展示了農村人的樸素感。（影片截圖）

趙麗穎本身出生於農村。（微博圖片）