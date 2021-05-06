趙麗穎離婚網友狂勸陳曉復合　陳妍希罕有回應登微博熱搜第一位

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-06 17:00

上月23日內地女星趙麗穎同男星馮紹峰突然無預警宣布離婚，消息一出即震驚不少粉絲。與此同時有網友就趁機湧入男星陳曉的微博，瘋狂留言勸他同老婆陳妍希離婚，如此一來他就可以追回昔日的緋聞女友趙麗穎，事關在許多人心目中陳曉同趙麗穎才是天生一對。

而勸離事件已過去多日，近日陳妍希就對此事罕有地作出回應，強調婚姻關係是屬於二人之間的事，不用理會其他事情，事件一度登上微博熱搜榜第一位，引來廣泛討論。

不少網友希望趙麗穎同陳曉復合。（馮紹峰微博圖片﹑《陸貞傳奇》微博圖片）

趙麗穎離婚事件導致老公陳曉無辜被牽扯，大批網友都想陳曉同趙麗穎復合，對此身為太太的陳妍希近日接受媒體訪問時就非常大方回應，她認為婚姻關係是屬於他們兩個人之間的事情，只要夫妻二人好好的，就不用理會其他事情。看來陳妍希對自己婚姻好有信心，畢竟夫妻二人已經結婚有五年時間了，一直都好幸福。

陳妍希認為只要夫妻二人過得好好的就可以。（視覺中國）

另外，講起夫妻二人的相處之道，陳妍希表示要不時想起對方在自己心目中是最美好的人，畢竟兩個人在一起都希望對方是快樂的。而在生活中對於能否夠講「離婚」二字，陳妍希覺得要視乎甚麼態度去講這兩個，如果是開玩笑則無所謂，但認真的時候就不能夠講。不少網友聽到陳妍希的回答都覺得她的婚姻生活應該過得幸福，相信她能和陳曉一直幸福下去。