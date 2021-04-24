陳曉趙麗穎才是天生一對？　微博湧現希望陳妍希離婚討論

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-24 07:00

內地人氣女星趙麗穎今（23日）突然無預警透過工作室，在微博發出聲明宣布同男星馮紹峰結束婚姻關係，並達成共識將共同撫養兒子，消息一出即震驚不少粉絲。然而有網友就趁這個機會湧現男星陳曉的微博，無畏地留言望他同陳妍希離婚就可以追回趙麗穎，事關在許多人心目中陳曉同趙麗穎才是天生一對，事件一度登上微博廣受討論。

趙麗穎﹑馮紹峰正式結束近三年婚姻。（馮紹峰微博圖片）

2013年陳曉同趙麗穎因主演劇集《陸貞傳奇》而傳出緋聞，雖然二人當時沒有公開承認，但曾在接受訪問時男方的行為被外界認為是默認這段情，所以大家都心知肚明他們曾經是戀人關係。在當年的訪問中，主持人就問道：「你們倆是現在真的是在一起嗎？」沒想到二人沉默不發一語，現場氣氛相當尷尬。而隨即主持人就講：「為什麼沒人回答我。」之後二人就笑着凝望對視，趙麗穎就輕聲細語道：「說話呀」，當下陳曉就只是輕輕回頭表示：「嗯」，明顯地是默認。緊接着主持人見狀就追問：「你告訴大家可以嗎？」，他就溫柔地表示：「現在先保密吧。」

另外，網友更找出另一段陳曉大談愛情觀的訪問：「愛情這個東西，我心裡是看得很重的，相信有些東西，如果屬於自己的話，早晚都是。」特別是後面一句說話，在此情此景套入特別另有意思。

二人因為《陸貞傳奇》而傳出緋聞。（《陸貞傳奇》微博圖片）

雖然沒有公開認愛，但這一段訪問片男方的行為明確地默認。（影片截圖）

所以在2016年陳曉同台灣女星陳妍希宣布結婚，當時不少網友都意難平，總覺得他同趙麗穎才是天生一對。這些年走來最後雙方都各自擁有自己家庭，但趙麗穎如今離婚回復單身，網友們卻另有想法幾乎一面倒希望陳曉同陳妍希離婚，如此一來男方就可以追回趙麗穎。大家在陳曉的微博留言道：「趕緊和陳妍希離婚，把小趙追回來」﹑「我好希望陳曉也離婚啊」﹑「趕快把她追回來」﹑「麗穎離婚了，還是覺得你們兩個最配」等，叫陳曉抓着機會。當然有某部份網友認為叫陳曉﹑陳妍希離婚是不道德的行為，但絕大多數網友似乎懶理，都只希望陳曉﹑趙麗穎可以復合。

不少網友希望陳曉同陳妍希離婚。（視覺中國）

不少網友希望他們復合。（《陸貞傳奇》微博圖片）