網傳馮紹峰出軌《知否》女星　韓燁為上位傳親密照使趙麗穎離婚？

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-24 14:45

內地女星趙麗穎同男星馮紹峰，本月23日宣布結束近三年的婚姻關係，並在聲明中表示二人是和平分開的，兒子將會共同撫養，消息一出即震驚各界。雖然講到明是和平分手，但有網友始終覺得離婚一事並不簡單，還盛傳是男方出軌導致婚變，而網傳其出軌對象就是一同拍攝劇集《知否知否應是綠肥紅瘦》的女星韓燁，事件隨即掀起討論。

二人已經離婚，兒子將共同撫養。（馮紹峰微博圖片）

據網友爆料指馮紹峰同《知否知否應是綠肥紅瘦》的女星韓燁關係不簡單，男方在婚內就同韓燁在一起，最後使女方懷孕，她還將親密照傳給趙麗穎，最終使趙麗穎提出了離婚。而有細心的網友更發現，韓燁的微博簡介寫道：「沒有過去，沒有未來，我走到哪裡，哪裡就是現在。」同趙麗穎﹑馮紹峰的離婚文案：「日子很好，過去很好，願未來更好。」非常相似，總認為事件不簡單。

網友指馮紹峰出軌女星韓燁。（韓燁微博圖片）

眼見事件愈演愈烈，韓燁亦忍不住在微博發聲澄清：「發生了什麼？沒想到有一天吃瓜還能吃到自己身上。《知否》已經拍完3年了，我也是只和兩位合作過，不知道是誰在造謠。」叫大家要理智一點，否則再造謠她會透過法律途徑處理。

韓燁表示自己使用這一段文字已經十多年了。（微博圖片）

另外針對網友所講的微博簡介，韓燁則表示自己已經使用這一段文字十多年了：「我介紹從注註冊微博就是這個， 10幾年了，拿這些事情做事情播眼球的人，要的不就是他們自己流量麼，請大家理智一黠。」

網傳馮紹峰出軌。（微博圖片）