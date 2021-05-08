MIRROR演唱會︱小儀超級捧場　後台搵Edan合照獲香吻恨死「爵屎」

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-08 18:05

人氣男團MIRROR正舉行一連六場《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》成軍兩周年演唱會，除了吸納大批粉絲觀看之外，亦有不少圈中人前來捧場，謝安琪、張繼聰、鄭裕玲等都是座上客。自稱「Edan正印」的小儀因為與Edan（呂爵安）一同主持ViuTV綜藝節目《考有Feel》而結緣，昨晚（7日）亦有到場大力支持，小儀更以勝利者姿態上載自己得到Edan香吻的照片，令一眾「爵屎」羨慕非常！

小儀與Edan（左）及Dixon黃奕晨（右）一同主持《考有Feel》。（Instagram：@kittyyuen）

小儀看完演唱會後在Instagram發文大讚MIRROR的表演出色：「第二場Good show！好鍾意一班人好熱血去做好一件事，佢哋絕對做得到！MIRROR記得休息多啲呀，仲有4場呀！」她更不忘提醒之後去的粉絲要留力Keep聲：「因為到時入場有排嗌呀呀呀！」

小儀到後台與MIRROR合照，更得到旁邊的Edan送上香吻。（Instagram：@kittyyuen）

她除了公開多張與MIRROR的合照外，更特別出Post炫耀自己與Edan的頭貼頭親密合照：「正印吖嘛，你哋俾我咁做啦！」Edan更以多個心心表情符號回覆小儀，作實她的「正印」身份！

小儀的正印地位終於座實！（Instagram：@kittyyuen）

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