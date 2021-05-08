MIRROR演唱會︱林嘉欣低調捧場　Dee@ERROR合照成功：世界停頓咗

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-08 19:45

人氣男團MIRROR正舉行一連六場《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》成軍兩周年演唱會均座無虛席一票難求，有不少圈中人如謝安琪、張繼聰和鄭裕玲等前來捧場，就連金馬影后林嘉欣都與導演老公袁劍偉低調前來觀看演出。巨星降臨當然都有不少台下的捧場藝人爭住與她合照，ERROR成員阿Dee（何啟華）和《造星III》的Alina（李炘頤）都合照成功，並放上Instagram炫耀。

林嘉欣（上排左五）與老公袁劍偉（上排右五）低調前來觀看MIRROR演出。（網上圖片）

林嘉欣當晚安靜坐在台下看騷，事後更發文大讚MIRROR在她心中留下努力和可愛有感染力的一面，並透露坐在身旁的ERROR成員將興奮心情傳染了給自己。難得見到金馬影后，ERROR成員阿Dee亦不執輸化身小粉絲合照一番：「我個世界停頓咗！」

阿Dee在林嘉欣旁邊非常怕醜！（Instagram：@deegor_hkwa）

同樣有份合照的Alina亦表示自己非常緊張：「尋日同偶像換咗個位，得到一張合照嘅機會，我緊張到雙眼發紅，係我女神！」

（Instagram：@alinaln_）

MIRROR演唱會︱小儀超級捧場 後台搵Edan合照獲香吻恨死「爵屎」

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