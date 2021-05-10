伙記辦大事．短劇評四｜查案BUG位多破壞代入感　鄭子誠出場太遲

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-10 21:28

無綫劇集《伙記辦大事》第16-20集劇評

成功的劇集最重要的是追看性，而且包含一些深層次意義，會令觀眾有得着。如果要有追看性，普遍的做法是有懸念，一開始勾起人的好奇心。關乎這一點，最基本的還是主線脈絡要清淅 - 話畀觀眾知要追乜，不過《伙記辦大事》在處理這一點上就似乎力有不逮，到了第四周16-20集，劇情過半的集數，都只是勉強看到主線的開頭。

查案都唔多好睇。（《伙記辦大事》截圖）

Final Boss 出場鋪排不足

上周劇情開始，就經常提及「義氣堂」的聶先生，而戴政君（馬德鐘飾）好可能只是一個被控制的「扯線公仔」，企圖以自己的手段懲戒壞人，身份上雖是社團大佬，但本質卻是一個好人。大家可能會說，上周超級搶戲的霍晉成（鄭子誠飾）才是Final Boss，但來到今星期卻是「神龍見首不見尾」，嚴如一個路人甲一樣。霍晉成同《殺手》的「佛爺」的排場，簡直是天淵之別。既然要玩Final Boss套路，好應該早一周就鋪排好伏線，留多些懸念，總好過大家睇完20集都一頭霧水。

鄭子誠太遲出場啦。（《伙記辦大事》截圖）

究竟聶先生真的是「Final Boss」呢，還只是劇中虛構的路人甲角色？其實這20集都沒有提示，或者暗示過，存在感薄弱得可憐，而霍晉成雖是搶戲的奸人角色，但卻與徐曦怡（萬綺雯飾）、歐陽聰（歐陽震華飾）查案的劇情毫無關連性。如果說《伙記辦大事》劇情過半才開展主線劇情，那觀眾豈不是浪費了前兩個星期追劇的時間？

大逝分時間都唔知劇情做乜。（《伙記辦大事》截圖）

好吧，拋開這條「隱藏式」的主線不說，談一談副線。明顯地副線分為查案和感情線兩部份，感情線講馬德鐘和陳瀅（飾常笑）的忘年戀、萬綺雯和歐陽震華，你追我躲，欲擒故縱，參雜背叛和利用，TVB的拿手好戲，算是正常發揮。

又係一大堆感情戲。（《伙記辦大事》截圖）

破案欠抽絲剝繭過程

主線薄弱，但副線也做得不好，特別是查案的部份，前期講到案件有幾曲折難查，但主角歐陽聰（歐陽震華飾）合埋眼場景轉一轉，就即時分析到案情發生經過，也未免太過神化吧？「成個重案組都唔識推理，只靠一個歐陽聰就搞掂？」再者，案情也鋪排得略嫌兒戲。

入面收埋咁多藏品，門口只得一個指紋鎖？（《伙記辦大事》截圖）

第19集中，劇情不斷強調防盜系統如何強大，但大門的手工看上去卻十分簡陋，內裡放着十數件珍藏品，為什麼只得一個普通的指紋門鎖？最起碼都加一個密碼鎖以及門匙鎖吧。公屋都有鐵閘和木門兩道鎖，但藝術藏館卻只有一個指紋鎖，實在令人廢解。細節不仔細，最後只會減少觀眾的代入感。

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