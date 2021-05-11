離婚後壓力大到甩掉髮？　趙麗穎疑戴假髮上陣髮色明顯不同

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-11 15:15

上月23日內地女星趙麗穎同男星馮紹峰突然無預警宣布離婚，消息一出即震驚不少網友。雖然事件已經過去多日，但身為主角的他們一舉一動都是焦點所在，就好像近日趙麗穎自離婚後出席首場直播節目，看起來整個狀態非常好的她卻被網友發現疑戴假髮上陣，不禁令大家猜測她可能因壓力大而有掉髮的問題，事件一度在微博掀起討論。

上月23日趙麗穎同馮紹峰突然無預警宣布離婚。（馮紹峰微博圖片）

自離婚後趙麗穎依舊是「拼命三娘」馬不停蹄接工作，近日就上直播節目分享保養心得。身穿白色裙梳着中分頭長直髮的她非常優雅漂亮，整個狀態看起來是不俗的。但有細心的網友就發現，她的一頭長直髮似乎不太自然，特別是後面蓬起的頭髮，髮色是呈現綜啡色的，同前髮的烏黑色頭髮有好大分別，所以網友們猜測她疑戴假髮上陣，懷疑她是否因為壓力大而有掉髮的情況出現，令大家甚為擔心。

趙麗穎被懷疑戴假髮。（微博圖片）

另外，近日她出行又被網友捕捉到，整個人消瘦了不少，還被發現瘦到牛仔褲不合穿，要用扣針扣住牛仔褲腰位的後半部份，引起大家猜測她疑因離婚事件而導致這一些情況出現，令到不少網友甚為心痛。

趙麗穎太瘦。（微博圖片）