BoA導演胞兄證腹膜癌四期　體重跌至36公斤或只剩3個月命

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-11 17:30

韓流天后BoA的40歲哥哥權順旭是韓國知名MV導演，除了親自操刀為妹妹拍MV外，亦曾與白智榮、東方神起及EXO等合作。可是昨日（10日）權順旭在IG證實自己腹膜癌四期的消息，令網民相當震驚。

權順旭（右一）是知名MV導演，亦是BoA的親哥哥。（網上圖片）

昨日權順旭在IG上傳診斷書及長文，他講到由去年開始身體變差，12月已因腹膜炎而痛苦不堪，更因體內的支架穿出腸道而出現腸道穿孔。可是進行手術後並沒有好消息，現時腹膜炎已轉移成腹膜癌四期，多間醫院都判斷他只剩兩至三個月壽命。礙於腸梗塞，權順旭已兩個月沒有吃飯，體重跌至36公斤，加上身體無法吸收水份，只能以吊鹽水維生，不但受盡口渴的痛苦，就連行動也很困難。

權順旭在IG公開診斷書。（IG/@metaoloz）

權順旭表示雖然母親鼓勵他會康復，但看着自己身體機能每天變差，他坦言已沒有太多信心，可是會一直堅持治療到最後。而BoA亦有在IG留言鼓勵哥哥，她講到：「我們一定能戰勝！我一定會煮麵給你，那時我們一起吃！我認為哥哥真是很強的人，是我眼中最帥氣又最強大的人，感謝你每天努力下去…」相當催淚。

權順旭1月時已消瘦不少，現時更只剩36公斤。（IG/@metaoloz）

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