MAMA 2020︱BoA出道20年獲功勞獎　《Only One》舞台搞喊資深Fans

一年一度的韓國樂壇大型頒獎禮「Mnet Asia Music Awards」（MAMA 2020）今天（6日）舉行，今年出道20年的BoA獲大會特別頒發「Inspried Achievement」，加許她在K-Pop界的貢獻。她更與SHINee泰民合作帶來經典作品《Only One》舞台，相信前奏一播已喚起不少老粉絲的眼淚。

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BoA獲大會特別頒發「Inspried Achievement」。（ViuTV截圖）

aespa Winter一出道就有機會參與致敬BoA的舞台！（ViuTV截圖）

BoA講得獎感言時講到：「20年間得到很多愛，同時亦與大家創造很多回憶…有大家我才能繼續做音樂…」BoA也表示這個獎很有份量很重，讓她的心情也變得沉重，承諾之後不論10年、20年都會繼續做好音樂，並提醒粉絲要注意健康。BoA除了唱出新歌外，一首《No.1》也重燃一班資深Fans的回憶，即使時間流逝，她的實力和外貌也保持得非常好！

BoA出道20年來完全沒有老過，實力依舊好！（ViuTV截圖）

BoA與SHINee泰民合作帶來經典的《Only One》。（ViuTV截圖）

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