逆天奇案｜陳展鵬曾跟陳奕迅同台　觀眾聽完Eason即閃：實力懸殊

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-05-11 20:30

無綫劇集《逆天奇案》於周二（11日）舉行宣傳活動，男主角陳展鵬出席為劇集造勢。展鵬對上一套出街的劇已經是三年前的《天命》，他自言今次劇集出街又期待又有壓力，因為頭幾集他的戲份較重，他續說：「你問我，我係有信心嘅，你問好唔好，每個觀眾嘅睇法見仁見智，但係起碼拍呢套劇嘅時候，有返自己香港嘅特色同節奏，有返大家鍾意睇港劇個感覺。」

展鵬為劇集《逆天奇案》宣傳。（葉志明攝）

展鵬坦承自己也希望先照顧香港觀眾的「煲劇」口味。他直言：「你問我，我哋唔拍港劇，冇乜人拍㗎啦，會消失，會冇咗港劇。我希望例如好似音樂咁，廣東歌，唔再唱嘅時候，就唔會再有廣東歌。」談及網民認為TVB拍多警匪片，展鵬承認的確是有好多類似片種，但他覺得這是香港的文化之一，他說：「點樣可以有一啲新嘅題材，同埋新啲嘅切入點。」他表示自己之前拍下來未播的劇，除了這部外，其實其他劇也是與警察無關的，他強調：「 其實警匪片係應該要拍嘅，但係真係要大家諗吓點樣可以畀啲有返啲質素嘅畀觀眾睇。」例如今次的《逆天奇案》，在細節上也跟以往的有不同。

展鵬表示港劇的節奏明快，是一大特色。

又例如不少網民批評無綫的劇集不夠「貼地」，展鵬承認有時也會這樣想，但「貼地」與否其實是取決於生活的品味等等，「但係當然我哋電視劇都希望帶多啲大家鮮為人知嘅嘢畀大家睇。電視劇同電影一樣，如果好嘅電視劇係應該帶到個空間（畀觀眾），呢個係幻想空間，你睇西片，佢都有個幻想空間，佢都唔貼地㗎，但係點解佢都可以吸引到你去睇呢？係因為佢成個拍攝技巧同埋個認真。到而家呢一刻我都永遠覺得，其實冇一個演員係演一場戲係完美嘅，或者呢一套戲係冇破綻嘅，咩對白係最好嘅，但係我哋希望喺我哋個拍攝過程裏面係認真，同埋用心、用力，觀眾係睇到嘅。」

展鵬覺得警匪片是需要有的，但可能要在不同細節有變化。（葉志明攝）

展鵬近來重投樂壇出歌，近來他接受其他傳媒訪問時，講到試過緊接着陳奕迅（Eason）的演出出場，但有觀眾聽完Eason唱歌後就離場，他直言是真事，「因為實力太懸殊，當年Eason一出場（指：出道），佢已經係好有實架㗎啦。我印象中Eason新秀比賽嘅時候，唱學友嘅歌，已經outstanding得好緊要，所以觀眾其實咪就係識聽嘢。」他回想自己一出道時的歌曲大多是營造個人形象，而沒有太多要帶出來的訊息或感情。他又說：「其實呢件事有時自己係會驚咗，但都可以認清楚自己，唔係話你做歌手出到嚟，就一定有人睇，如果唔係你玩晒啦！我覺得要清楚當時點解自己會咁樣先，係咪真係好多不足先，你有冇真係聽返自己唱歌先，所以其實係一個好好嘅進步空間。」他覺得最緊要是有心去進步和學習，與時並進。

展鵬希望照顧多點香港觀眾的口味。（葉志明攝）

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