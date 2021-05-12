186cm男星靠BL劇上位　傳孖三大女神合作可超越肖戰？

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-12 21:27

兩年前內地推出BL網劇《陳情令》大受歡迎，一舉捧紅雙男主角肖戰同王一博，使他們火速上位成為炙手可熱的流量男星。沒想到今年年初內地方面再推出另一BL劇《山河令》同樣叫好叫座，令主演張哲瀚﹑龔俊爆紅，走紅的過程乍看之下完全按着《陳情令》的套路在走，最近龔俊更被傳接下來有三部作品在接洽，三位女主角更是時下最頂級的女明星，假若成真絕對有助其演藝事業更上一層樓，有機會挑戰肖戰在圈中寵兒的地位。

近年BL網劇大受歡迎，《陳情令》（左）同《山河令》。（劇照）

因為《山河令》爆紅關係令原本寂寂無名的龔俊聲明大噪，一夜之間成為流量男星。走紅之後的他絕對是圈中寵兒，代言邀約﹑綜藝邀約等接踵而來，更經常成為微博熱搜榜的話題人物，人氣絕對一時無倆。

龔俊現時的人氣相當高。（龔俊微博圖片）

近日更爆出他影視邀約不斷，而且接觸的都是時下最紅的一線女明星，網傳他將同90後最頂級的迪麗熱巴合作古裝劇《安樂傳》，該劇將製作40集在一線衛視播出，傳出龔俊已經簽了合約，將在近月內官宣。

除了迪麗熱巴之外，還傳龔俊將接拍另一時裝劇《那個不為人知的故事》，女主角就是氣質女神李沁，該劇有24集拍攝期為90日，傳8月底就會進入劇組正式開拍。還傳出龔俊方正同85後頂級女星楊冪接洽古裝劇《嬌藏》，雖然只是傳聞而已，但無可否認他的演藝資源滿滿。而他目前還有三部作品待播，《ART ON！藝術生》﹑《你好，火焰藍》﹑《沉睡花園》曝光率超高。

網傳龔俊將同三位女神合作。（李沁微博圖片﹑迪麗熱巴微博圖片﹑楊冪微博圖片）

假若三部劇確實合作龔俊絕對是頂級的話題人物，更有可能名聲超越肖戰，因為肖戰自爆紅後合作的女明星只有李沁（《狼殿下》）﹑楊紫（《余生，请多指教》）﹑任敏（《玉骨遙》）﹑吳宣儀（《斗羅大陸》），而且目前在豆瓣評分中《山河令》（8.6分）的分數高過《陳情令》（7.7分），所以龔俊成為最頂流的機會不是沒有可能的。

龔俊有機會超越肖戰？（龔俊微博圖片﹑肖戰微博圖片）