郭富城前緋聞女友王秀琳發毒誓冇屈人非禮：佢喺差館有6次紀錄！

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-12 18:58

現年41歲的王秀琳（Mango）淡出娛樂圈近10年，當年與郭富城的一段緋聞曾轟動一時，近日自家醬料生意經營得有聲有色的她為「鬼王」潘紹聰的網上節目擔任嘉賓，不忿被網民指摘拜金及屈人非禮，自爆當年遭非禮後要啞口食黃蓮，甚是戇居：「公司幫我開記者會我只識喺度喊，唔識去解釋，因為好驚，一個女仔二十出頭，唔會生安白造咁冇面嘅嘢。好多以前新聞誤會我人格，我冇機會去平反，加上以前唔夠膽去講，就算係事實，但公司都想我講少句，等件事被忘記；但其實唔係咁，我離開咗（娛樂圈）都係咁，到你死嗰刻都係帶住呢樣嘢去死。」

王秀琳為當年被指「屈人非禮」大呼冤屈！（影片截圖）

王秀琳對於被非禮的那段經歷仍記憶猶新：「嗰日係鬼門關開，嗰時喺清水灣亞視影城拍嘢，但嗰日冇嗰位演員嘅戲份，唔想開名，佢走埋嚟話陣間收工一齊去食飯，就同主角一齊去食消夜，嗰次係我第一次接觸男主角。食完飯之後男主角住將軍澳話順路兜埋我，成個人已經好快擒喺我身上，唔係誇張或者特登講衰人哋，唔好話發毒誓，總之我唔會講大話，之後情節唔講得咁清楚，我喺車裏面求佢放我走，佢好大力壓落嚟，我係咁喺度喊。」Mango稱落車後狂哭兼不敢回家，之後回公司繼續開工男主角竟當無事發生，令Mango嬲到震：「我嗰刻真係好想殺咗佢！」

後來有份食飯的男演員見Mango雙眼通紅上前慰問，後來才得知對方向記者通風報訊，令事件張揚。當時她到警署錄口供：「一位Madam話嗰個人喺佢哋差館有6次非禮人嘅紀錄，我真係發誓冇講大話，但以前冇咁多天眼，衫都洗埋啦！我成日俾人鬧已經好慘，當時細個發生呢啲事仲俾人話我屈佢。」潘紹聰則打圓場說：「人比鬼更加恐怖，放下啦！」

Mango於2004年曾參與亞視《我和殭屍有個約會3永恆國度》拍攝。（劇集海報）

Mango於2004年曾參與亞視《我和殭屍有個約會3永恆國度》拍攝，並聲稱遭同劇對手非禮，指對方於駕車送她回家途中強行拖手、強吻，甚至想伸手入其衫內，而嫌疑人尹天照表示樂意與Mango當面對質，Mango最終報警，尹天照曾被帶返警署協助調查，同年12月，尹天照獲通知不予起訴，事件告一段落。