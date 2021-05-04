ERROR自肥企画︱格仔Mike唱主題曲有深意　被雪保錡玩自我懲罰？

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-04 22:35

ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企画》由人氣男團ERROR及製作班底「無制限OT編集団」台前幕後強強聯手製作，這個延續黐鬼線精神的組合備受萬眾期待，周一（3日）播出的首集第一節已令觀眾很是雀躍，皆因各成員肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）及保錡Cosplay日本動畫神作《新世紀福音戰士EVA》，扮到入型入格相似度達90％，更請來《美女郊遊遊》的「Double S」陳欣妍和沈殷怡客串，令觀眾大呼過癮，令節目瞬即登上「最多觀看」榜冠軍！不過在投入節目的同時，不知道大家又有否留意到這些小細節？

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早在《花姐ERROR遊》已熱衷於拍MV的節目組，是次將EVA的主題曲《殘酷天使的行動綱領》改編成《無制限OT編集団の行動綱領》，作詞人為節目編劇麥可暉，而演唱人正是鼎鼎大名的「格仔導演」劉諾衡（Mike），觀眾大讚歌詞貼地，「係咁OT我畀埋条（條）命你好冇」、「貼銭（錢）打工想喊」、「係啊冇銭（錢）㗎我為什麽要做奴隷」等歌詞道出打工仔心聲，直呼好有共鳴兼洗腦，連皇上張敬軒也緊貼潮流轉發影片指：「首主題曲係堅勁！我聽咗首歌10次！#年度最愛」影片上載YouTube僅20小時已逾14萬觀看，網民更聲言要推到Mike導上《Chill Club》唱Live！

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至於這首歌交由Mike導而非節目主持兼歌手ERROR演唱的原因亦很直接了當，Mike就指歌詞為製作組心聲，交由ERROR演唱並不適合；不過一眾ERROR粉絲仍有機會聽到偶像演唱，皆因肥仔發文道：「ERROR今次做節目唔係為咗自肥，係為咗有更多好既作品流芳百世，希望更多人留意到ERROR 。多謝無制限OT編集団，有你哋有我哋，今個post過2萬like我會唱一次主題曲比大家聽！」然而此帖文未夠8小時已夠數，意指肥仔日內需找數。

帖文未夠8小時已夠數，意指肥仔日內需找數。（IG／＠fatboyip）

除此之外，在預告中被打上「反省中」格仔的保錡在正片中則以「巨型初號機」造型登場，引爆觀眾笑點，他更自抽：「終極即係冷卻狀態，即係被雪藏。」保錡又分享了拍攝時的片段，只見他半身浸泡在紅色水池中，冷得直發抖，仍不忘露出專業微笑，他在IG寫道：「希望大家喜歡第一集，果日真心好凍，但好想做好節目比各位香港觀眾！」獲網民鼓勵：「嗰日好凍唔緊要，依家解凍就得，生性喇！」「全集最好笑就係你出場呢個位」「加油啦，唔好再X啦！」亦有觀眾突破盲腸：「其實點解要浸水？ 個shot好似影唔到水面。」

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