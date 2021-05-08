ERROR自肥企画︱黐鬼線手法植入廣告　193極度崩潰：咁都得？

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-08 21:15

ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企画》由人氣男團ERROR及製作班底「無制限OT編集団」台前幕後強強聯手製作，這個延續黐鬼線精神的組合每晚節目內容均成功掀起觀眾討論，先是變裝惡搞《新世紀福音戰士EVA》主題曲，將其二創變成《無制限OT編集団の行動綱領》，影片引發打工仔共鳴發布4天已獲53萬觀看，長踞YouTube發燒影片冠軍位置；及後阿Dee（何啟華）被迫接受名為「爆丸」的忍術制裁，無碼版被瘋傳，懲罰幾乎集集新鮮集集甘，周四（6日）播出的《遊．詐．詭》就因黐鬼線式新奇怪趣植入廣告手法而備受討論！

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有追看《花姐ERROR遊》的觀眾就知道阿Dee以一直都以ERROR流忍者的大師兄自居，那天近日極速走紅的「格仔導演」Mike（劉諾衡）一如以往借拍MV之名，相約193（郭嘉駿）及阿Dee到荒山野嶺拍攝，並着阿Dee朝鏡頭使出招式「鳳凰不死鳥」，怎料節目組早已挖了一個兩米深的陷阱，讓阿Dee在往前直奔之時陷入泥土之中，灰頭土面的阿Dee哭喪着臉直呼：「又呃我信任！」令人意想不到的是值入廣告這時竟出現在土坑的防撞物料中，完全打破觀眾對廣告靚靚仔仔、規規矩矩的想像，連193也不禁問：「咁樣植入式都得？」

ERROR自肥企画︱格仔Mike唱主題曲有深意 被雪保錡玩自我懲罰？

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